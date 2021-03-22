Богучанкой обучат мир

Высшая школа экономики (ВШЭ) разрабатывает новый практический кейс, который будет использован для обучения студентов экономических специальностей российских и зарубежных вузов, а также программ MBA. Его основой станет создание Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО). Это крупнейший отраслевой инвестиционный проект в мире, реализованный в 2006-2019 гг по принципу частно-государственного партнерства российскими компаниями «РусГидро» и «РУСАЛ». В БЭМО вошли две «стройки века» – достройка Богучанской гидроэлектростанции мощностью 2 997 МВт и запуск Богучанского алюминиевого завода проектной производительностью почти 600 тыс. тонн первичного алюминия в год.

Технологии case-study при обучении в программах МВА состоит из реальных жизненных ситуаций и проблем компаний. Решить их предполагается, используя собственные теоретические знания. Студенты в короткий промежуток времени должны проанализировать и найти варианты решения задач. После этого возможные варианты обсуждают в группах с преподавателем. В случае с БЭМО целью кейса будет — разобрать лучшие практики управления активами в России, а также решить экономические и социальные задачи, стоявшие перед инвесторами.

Использование кейс-технологий уже доказали свою эффективность при обучении будущих специалистов. Мировая практика показывает, что этот метод позволяет не только закрепить теоретические предметные знания, но и нестандартно и креативно подходить к решению задач, раскрывают творческий потенциал студентов, говорит первый заместитель декана Высшей школы бизнеса ВШЭ Дмитрий Волков. «К сожалению, большинство имеющихся кейсов основаны на зарубежных примерах. Поэтому для нас важно разрабатывать их на основе событий в нашей стране, чтобы студенты были погружены в специфику российского бизнеса», — подчёркивает он.

Проект БЭМО был реализован в рекордные сроки. Соглашение о его совместной реализации было подписано РУСАЛом и «РусГидро» в 2006 году. И уже в 2012 году запустили первые гидроагрегаты БоГЭС, а первый металл на Богучанском алюминиевом заводе получен в 2015 году. Бюджет строительства только завода составил почти 80 млрд рублей.

Выбор БЭМО в качестве основы кейса неслучаен, это один из крупнейших проектов развития Сибири, реализованный на последние десятилетия. «Безусловно, БЭМО – это уникальный проект. Строительство ГЭС начиналось в условиях плановой экономики, «стройки века» не всегда соответствовали экономическим реалиям. Развитие энергетики – это фундамент для развития промышленности, но если она не развивается, то и лишние мощности не нужны, тем более, когда речь идет о таком сложном сооружении как ГЭС. Хорошо, что в 2006 году строительство продолжилось. Идея Олега Дерипаски объединить ГЭС и алюминиевый завод логична: размещение энергоемкого производства вблизи от источника генерации экономически оправданно. К тому же надо понимать, что это 2006 год, российская экономика на подъеме и конъюнктура позволяет инвестировать в большие проекты. В этом плане показательно, что Дерипаска и РусГидро БЭМО все же достроили несмотря на все сложности, хотя и 2008 год, и 2014 вносили свои коррективы», – отметил заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин.

По сути этот проект стал ключевым элементом программы комплексного развития всего региона. Он создал энергетическую базу, необходимую для развития промышленности в этом регионе. При этом перед инвесторами стояли не только экономические задачи. Значительные средства были вложены в создание жилой и социальной инфраструктуры. Так, для работников завода в поселке Таежный построили целый микрорайон из современных и комфортных многоквартирных домов, а также детский сад, школу и поликлинику.

«Проект БЭМО уникален своим масштабом. Важно было не только построить крупнейшие системообразующие предприятия, но и создать инфраструктуру для качественной жизни людей. Ведь место расположения промышленных объектов удалено от крупных краевых центров, и по сути надо было создать современный город посреди тайги», рассказывает заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина.

Благодаря найденным нестандартным решениям эта комплексная задача была эффективно решена. Этот уникальный пример лег в основу учебного кейса, и студенты смогут не только детально разобрать шаги по его реализации, но и выработать дальнейшие пути развития как проекта БЭМО, так и других проектов.

Представители Ресурсного центра кейсов ВШЭ уже посетили Красноярский край, чтобы проработать учебный материал «на месте». Они изучили историю строительства Богучанского алюминиевого завода и Богучанской ГЭС, проанализировали данные по развитию социальной инфраструктуры и потребности в кадрах. Помимо этого, в феврале специалисты вуза побывали на объектах БЭМО и смогли на практике увидеть работу современного алюминиевого завода и ГЭС и построенные объекты социальной инфраструктуры.