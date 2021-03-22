Эксперты из Евросоюза приедут в Россию для проверки данных по «Спутнику V»

Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в апреле текущего года приедут в Россию для проверки всей информации о клинических испытаниях, а также производстве вакцины от коронавируса «Спутник V», рассказал руководитель департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери в эфире телеканала Rai3. Он сообщил, что в настоящее время в отношении российской вакцины проводится циклическая проверка.

«В апреле мы проведем инспекцию в России как в том, что касается производства, так и клинических исследований», - прокомментировал Кавалери. Он добавил, что после проведения всех необходимых проверок, EMA попытается понять, когда будут получены все данные, необходимые для одобрения вакцины. По словам представителя агентства, такую же проверку проходят в настоящее время вакцины немецкой компании Curevac и американской компании Novavax.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что в Евросоюзе уже одобрены к применению четыре вакцины от коронавируса, поэтому союзу не нужен «Спутник V» и другие вакцины.

Первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса стал препарат «Спутник V», разработанный в научном Центре им. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,6%, от тяжелого течения заболевания препарат защищает в 100% случаев.

По состоянию на 18 марта в России сделано 8,3 млн инъекций вакцин против COVID-19.