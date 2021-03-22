Газ для Китая рекордно подешевел

По сравнению с четвертым кварталом российский газ для Китая, поставляемый по трубопроводу «Сила Сибири», упал в цене на 5,9%, до 118,5 доллара за тысячу кубометров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные китайской таможенной статистики. Для сравнения: Белоруссия платит за российский газ 128,5 доллара, а Европа - 170 долларов. Особенно «интересно» выглядит такое падение цен на фоне резкого взлета стоимости топлива из-за холодной погоды как в Европе, так и в том же Китае.

Причиной падения цен называют формулу расчета цен на газ для китайских потребителей. Согласно контракту, его стоимость привязана к котировкам мазута и газойля с лагом в 9 месяцев. Спотовые котировки СПГ в Азии в начале года превысили 1 тыс. долларов (!) за тысячу кубометров. Но «Газпрому» пришлось продавать топливо Китаю по ценам, сопоставимым с теми, что складывались на фоне падения цен в период локдауна весной прошлого года.

Между тем, на энергетический рынок Китая «облизывается» Саудовская Аравия. Как заявил генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер, его компания будет в приоритетном порядке «обеспечивать энергетическую безопасность Китая» в течение следующих 50 лет и далее. В первую очередь, это касается нефти, но и на газ интерес саудитов вполне может распространиться.

Помимо ценовой формулы. управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик указывает вторую причина дешевизны российского газа на китайском направлении – это то, что в течение лета и осени спотовые цены на СПГ были выгоднее цен на трубопроводный газ по долгосрочным контрактам. На этом фоне «Газпрому» пришлось маневрировать стоимостью, чтобы сохранить свою долю китайского рынка, говорит он.

Всего за прошлый год «Газпром» поставил в КНР по МГП «Сила Сибири-1» 4,1 млрд кубометров газа, вместо планируемых 5 млрд кубометров, приводит статистику эксперт. Причина – в снижении закупок со стороны Китая в первом полугодии 2020 года. Однако к концу года закупки резко выросли: причиной стала холодная зима, которая привела к рекордному отбору газа из подземных хранилищ (запасы снизились до 35% от общего объема ПХГ). В феврале 2021 года «Газпром» поставил в КНР в 3,2 раза больше газа, чем годом ранее.

В дальнейшем стоит ожидать, уверен Артем Лютик, что на фоне восстановления глобальной экономики спрос на сырье будет стабильным, а цены на СПГ и трубопроводный газ не будут резко падать. К осени, когда страны начнут активно пополнять хранилища перед зимним периодом, стоит ожидать роста стоимости российского трубопроводного газа до уровня 170-200 долларов за тысячу кубометров, что позволит «Газпрому» выйти на плановые показатели 2021 года.

Газопровод «Сила Сибири» недозагружен, поскольку изначально строился «с запасом», его потенциальные мощности превышают потребности Китая, отмечает главный аналитик

TeleTrade Марк Гойхман. В период пандемии спрос в мире и в КНР на энергоносители тем более резко сократился, что привело к падению цен в начале 2020 года. В силу действия формулы определения цены газа «Газпрома» по «Силе Сибири» теперь, в самом деле, «аукается» предыдущее пиковое его удешевление.

В первом квартале 2020 года цена газа за тысячу кубометров была 202 доллара, во втором — 182 доллара, в третьем — 144 доллара; в четвертом — 126 долларов, сообщил эксперт. Сейчас — минимум – 118,5 доллара, говорит он. И с этих позиций даже хорошо, что объёмы поставок газа по таким ценам минимальны из-за низкого спроса. Иначе, уверен эксперт, потери «Газпрома» были бы выше в абсолютном значении.

Но в ближайшее время в течение 2021 года, спрос станет постепенно восстанавливаться, полагает Марк Гойхман. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА) , до 2025 года средний темп роста потребления газа в мире составит 1,5% в год.

Восстановление спроса будет происходить в первую очередь в Китае, Индии и иных странах Азиатско-Тихоокеанского региона. На них придётся более 50% мирового прироста спроса. В этом регионе высока доля промышленного потребления газа и крайне большая численность и плотность населения. В 2021 году, прогнозирует эксперт, можно ожидать возвращения общего объема поставок «Газпрома» на уровень 2019-го, в том числе за счет удвоения экспорта по «Силе Сибири».