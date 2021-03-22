«Гознак» начнет печатать цифровые деньги

АО «Гознак» заявило о приобретении 50% плюс одна акция АО «Предпроцессинговый расчетный центр», работающим под товарным знаком Uniteller. Сообщается, что «Гознак» планирует сохранить команду Uniteller. Компании намерены совместно развивать продукты в сфере цифровых платежных сервисов и решений, а также добиться дополнительного синергетического эффекта от объединения существующих продуктов «Гознака» с цифровыми платежными сервисами ПРЦ. Компании являются партнерами в сфере процессинга безналичных платежей, начиная с 2017 года.

Директор «Гознака» Аркадий Трачук, уверен, что решение по приобретению Uniteller было стратегически верным для обеих сторон.

«Благодаря этой сделке мы объединяем надежность и технологический потенциал "Гознака" с современными решениями Uniteller», - отметил через пресс-службу гендиректор.

По мнению директора ПРЦ Алексея Богаткина, объединение возможностей двух компаний «позволит создать для сферы финтеха новые продукты и масштабировать уже прочно зарекомендовавшие себя решения».

АО «Гознак» является полностью государственным и занимается производством банкнот, разменных и памятных монет, защищенных документов, платежных карт и других документов.

«Предпроцессинговый расчетный центр» представляет комплексные сервисы процессинга безналичных платежей более 3 тысячам коммерческим и государственным организациям в различных сферах бизнеса.

