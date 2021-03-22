Интервью посла Финляндии в России Антти Хелантеря журналу «Эксперт»

Из-за санкций, пандемии и экономического спада деловое сотрудничество между Финляндией и Россией переживает не лучшие времена. Но оно имеет большой потенциал роста, рассказал «Эксперту» чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Антти Юсси Хелантеря.

«Основную долю экспорта России в Финляндию действительно составляют сырьевые материалы, так дело обстоит уже давно. Но мы следим за ростом интереса российских компаний к инвестициям в Финляндию. В качестве примера можно привести, например, компании «ЛУКойл», «Норильский никель» и «Яндекс», а также изготовителя высокотехнологичных противопожарного оборудования и систем раннего оповещения компанию «Аргус-Спектр». Мы верим, что благодаря географической близости, стабильной бизнес-среде и высококвалифицированной рабочей силе Финляндия является интересным объектом для российских компаний, планирующих выход на европейский рынок. Финляндия — часть внутреннего рынка ЕС, где конкуренция, конечно, жесткая для всех», – говорит финский посол.

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