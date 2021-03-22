«Коммерсантъ» сообщает о скором подорожании одежды и обуви в России

В России из-за роста стоимости материалов могут вырасти цены на одежду, обувь и аксессуары, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на нескольких fashion-ритейлеров. Специалисты отмечают, что только с начала этого года цена хлопка увеличилась на 30–35%. Также продавцы заявляют о подорожании издержек на логистику и зарплаты сотрудникам.

С учетом всех фактов, конечная цена товара может вырасти на 20-30%, сообщила руководитель трансформации в России Marc O’Polo AG София Кофманн.

По словам глав компании Dorogobogato Семена Пименова, цена на трикотаж выросла на 20-30%, на другие материалы – до 20%. Подорожание он объяснил привязкой стоимости материалов к курсу доллара.

Иногда поставщики тканей повышают закупочную цену «впрок» на случай ослабления рубля. Также цены на одежду и обувь растут из-за необходимости увеличения фонда оплаты труда.

О подорожании хлопка на 30-35% заявили изданию и в Минпромторге, пояснив, что повышение стоимости сырья вызвано завышенными инфляционными ожиданиями на мировых рынках и ростом цен на все биржевые виды сырья. В ведомстве добавили, что граждане России не покупают одежду из чистого хлопка, поскольку рынок им предлагает в основном товары из вискозы, синтетики, льна и технической конопли.

При этом ритейлеры разошли во мнении, когда стоит ждать подорожания одежды и обуви в России. Кофманн считает, что роста стоит ожидать летом; по мнению президента Baon Ильи Ярошенко, индексация произойдет ближе к осени-зиме. В Wildberries сообщили, что, скорее всего, цены будут индексироваться постепенно.

