Курс доллара: эксперты предрекают ослабление рубля

Рубль завершил прошлую неделю в минусе, обвалившись к основным резервным мировым валютам на фоне санкционной тематики, поднятой главой Белого дома Джо Байденом.

Напомним, в интервью телеканалу ABC американский лидер обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США. При этом он пообещал, что Владимир Путин за «это заплатит». Кроме того, Байден заявил, что считает своего российского коллегу «убийцей».

На этом фоне рубль ожидаемо развернулся вниз, хотя ещё во вторник, 16 марта он торговался ниже уровня 73,00. Но жёсткая риторика хозяина Овального кабинета, а также угрозы введения новых более чувствительных антироссийских санкций, сделали своё дело – в пятницу, к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара составлял 74,26, курс евро – 88,44. Таким образом, за неделю «американец» подорожал на 96 коп., а «европеец» прибавил 83 коп.

Прогнозы экспертов по курсу рубля

Владимир Евстифеев из банка «Зенит» считает, что рубль в конце недели фактически был задавлен ухудшением российско-американских отношений. При этом эксперт с сожалением отметил, что все надежды на политическую «оттепель» в мире после слов Байдена мгновенно растворились, а новые серьёзные антироссийские ограничительные меры со стороны Вашингтона уже теперь почти реальность.

Кроме того, по его мнению, ударила по позициям рубля коррекция на рынке «чёрного золота». При этом он обратил внимание на то, что на столь неблагоприятном фоне потери нацвалюты выглядят не такими уж и ужасными.

«Ранее такой негатив обвалил бы рубль горазда сильнее. Сейчас же по итогам недели российская валюта даже не попала в тройку аутсайдеров в сегменте ЕМ. В этой связи ближайшие перспективы рубля, конечно же, не самые радужные, но пока можно говорить лишь об умеренном негативе», – считает Евстифеев.

Максим Тимошенко из банка «Русский стандарт» полагает, что падение рубля, которое было зафиксировано в конце прошлой недели, спровоцировано коррекцией мировых цен на нефть, а также сохранением внешнеполитических рисков.

А вот решение ЦБ РФ поднять ключевую ставку было вполне ожидаемым и, по его мнению, в целом на курсовую динамику существенно не повлияло.

«Согласно нашему прогнозу, на предстоящей неделе на фоне всех вышеуказанных факторов мы ждём пару доллар рубль в широком коридоре 72,00-75,00», – заявил эксперт.

Эксперты предрекают ослабление рубля

Александр Купцикевич из FxPro напомнил, что в конце прошлой недели рубль обвалился в обеих парах из-за резко усилившейся санкционной риторики, а также роста ключевой ставки в РФ.

При этом эксперт напомнил, что ранее ставки повысили регуляторы Бразилии, Турции и Украины. Между тем, как подчеркнул Купцикевич, в развитых странах, напротив, центробанки делают всё, чтобы подавить рост доходностей, расширяя при этом покупки активов или убеждая глобальных игроков в сохранении мягкой денежно-кредитной политики.

«Мы считаем, что эта новость умеренно позитивна для нашей валюты и позволяет рублю сохранять привлекательность на фоне растущих ставок на долговых рынках стран Старого Света, а также США», – отметил он.

По мнению Купцикевича, к концу 2021 года ключевая ставка в РФ может ещё вырасти и даже превысить 5%.

«Если же смотреть на ближайшую перспективу, то развитие коррекции на торговых площадках и в котировках «чёрного золота» заставляют верить, что перед разворотом к снижению пара доллар-рубль, вероятнее всего, пробьёт отметку в 76,00 или даже выше с промежуточной целью 75,00 к концу начавшейся недели. Пару евро-рубль мы видим на ближайших сессиях в диапазоне 88,50-88,80», – предположил он.

Богдан Зварич из «Промсвязьбанка» считает, что основными факторами для курсовой динамики на предстоящей неделе останутся цены на «чёрное золото», спрос на риск со стороны глобальных инвесторов и внешнеполитический фактор. При этом, по его мнению, в ближайшие дни пара доллар-рубль останется в диапазоне 73,00-75,00.

Среди факторов поддержки российской валюты эксперт назвал восстановление рынка энергоносителей, где возможно возвращение цены за бочку сорта Brent к 65 долларам Кроме того, укреплению нашей валюты поспособствует спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортёров в преддверии пика налоговых выплат.

Среди триггеров, которые будут тянуть рубль вниз, Зварич видит ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой, а также сохранение рисков введения новых санкций против России со стороны США и стран Европы.

«В этой связи мы уверены, что рубль ослабнет, а доллар не только удержит свои позиции выше 73,00, но и укрепится с возможностью достижения отметки в 75,00», – резюмировал эксперт.