Московские турбодвигатели пользуются спросом за рубежом

Стало известно, какие высокотехнологичные товары российской столицы наиболее востребованы за границей. В рейтинг вошли турбодвигатели, коммуникационная аппаратура, легковые автомобили, компьютеры и их комплектующие, а также другое оборудование.

«Топ-3 самых популярных высокотехнологичных товаров за рубежом возглавили турбодвигатели и газовые турбины — объем их экспорта превысил 875 миллионов долларов», — подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Второе и третье место по объему поставок за рубеж, по его словам, заняли оборудование для ядерных реакторов и телекоммуникационная аппаратура — их совокупный объем экспорта превышает 313 млн долл. и 270 млн долл. соответственно.

Под высокотехнологичными товарами подразумевается современная техника и любые продукты, при создании которых применяются новые технологии, проводятся научно-исследовательские работы. По итогам 2020 года экспорт такой продукции Москвы увеличился на 44%, достигнув объема в 30 млрд долл в денежном выражении.

Импортируют московские высокотехнологичные товары в основном страны Западной Европы, СНГ и Восточной Азии, однако у отдельных стран есть свои наиболее востребованных категории продуктов. Так, Франция, Монако, Бельгия, Нидерланды и Люксембург чаще всего заказывали газовые турбины и турбодвигатели, а также компьютеры, простые эфиры и буксиры. Казахстан, Киргизия, Узбекистан и другие члены СНГ больше других закупали у московских производителей легковые автомобили, пневматические шины, сетевое оборудование, телефоны, лекарства, и даже косметические средства для волос.

Помимо турбодвигателей и газовых турбин, в Китае, Японии и других странах Восточной Азии наиболее востребованы пиломатериалы, телекоммуникационное оборудование и компьютеры с их комплектующими.

Так, экспорт высокотехнологичных товаров в восточноазиатские государства в 2020 году вырос на 16% по сравнению с 2019-м, превысив 3 млрд долл. В этом направлении также растет спрос на другие товары, произведенные в Москве. К примеру, в 3 раза увеличилось количество поставок в азиатские страны трансмиссий автомобилей, а механическое оборудование (машины для приготовления теста, кулинарных кремов, полуфабрикатов и нарезки хлеба) здесь стало более востребовано в 13 раз.