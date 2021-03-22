На российском рынке начинается дивидендный сезон

Первый квартал на финансовых рынках можно считать завершившимся. И хотя календарный месяц еще не закончился, опционы и фьючерсы на прошлой неделе уже истекли, и крупные игроки начинают готовить новую игру на ближайшие три месяца.

На российском рынке второй квартал традиционно представляет хорошие возможности для заработка, имеет место определенная сезонность. Связана она с дивидендами. Ни для кого не секрет, что закрытие реестров акционеров, так называемая отсечка, для большинства эмитентов в нашей стране проходит в период с мая по июль.

Если внимательно последить за ежегодной динамикой акций на Московской бирже, можно заметить определенную закономерность.

По разным причинам и в разные месяцы, но рано или поздно находится повод для довольно внушительной коррекции. Снижение стоимости акций увеличивает дивидендную доходность, и эту просадку инвесторы используют для покупок.

После чего, как правило, начинается разгон бумаг вверх — вплоть до момента закрытия реестра.

Безусловно, бывают определенные исключения, но в основном события развиваются именно так, даже в те годы, когда, кажется, что инвесторы думают о дивидендах меньше всего.

“Безусловно, такая сезонность имеет место быть. И, конечно же, многие инвесторы используют ее для заработка. Она работает, как правило, даже в тех случаях, когда кажется, что будет исключение. Например, 2014 год, когда в центре внимания была геополитика, и негативный фон прост зашкаливал, тем не менее, акции на рынке РФ с апреля по июль росли. Также в качестве наглядного примера служит 2018 год. Акции российских компаний уверенно росли вплоть до начала апреля. По мере роста цены дивидендная доходность снижалась, и бумаги становились менее интересными. Казалось, что просадки в том году уже не будет. Однако США ввели довольно жесткие санкции в отношении АК “Русал”, и российский рынок очень сильно и быстро просел. Многие трейдеры были в ужасе, однако эту панику крупные и прагматичные инвесторы использовали для покупок бумаг с высокими дивидендами, и вскоре акции на какое-то время вновь перешли к росту”, — делится мнением старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Бывают и исключения, и негативный внешний фон может быть слишком сильным, но чаще всего такие идеи срабатывают. Главное, правильно выбрать эмитента и момент входа.

Даже в 2020 году, когда мировая экономика впервые в своей истории была буквально парализована, а будущее было как никогда туманно, дивидендная история на Московской бирже все равно работала, причем самым классическим образом.

После мощнейших распродаж, завершившихся в марте, инвесторы начали подбирать очень сильно подешевевшие бумаги. Дивидендное ралли продолжалось как раз до того момента, пока не закрылись реестры основных эмитентов, а вторая половина уже прошла в негативном ключе.

На российском рынке в целом много компаний, которые платят много, некоторые 50% от прибыли или даже выше. Безусловно, тяжелый 2020-й сильно ударил по финансовому положению многих предприятий, однако тех, кто готов щедро делится прибылью с акционерами.

Например, не так давно совет директоров "Русагро" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере $139,9 млн, сообщил Интерфакс. С учетом промежуточных дивидендов за 2020 год ($25,56 млн) общие дивиденды за прошлый год составят $165,47 млн, что соответствует 50,01% чистой прибыли компании.

Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2020 год 15,8 млрд рублей,

Совет директоров “Новатэка” также решил увеличить дивиденды, и с учетом промежуточных дивидендов выплаты могут составить 35,56 рубля на одну обыкновенную акцию.

Прогнозы и уже утвержденные размеры дивидендов можно найти на сайтах брокеров и самих компаний-эмитентов. Осталось только дождаться коррекции по акциям, чтобы дивидендная доходность стала выше, и, с высокой долей вероятности, появится возможность для заработка.

А пока индекс Мосбиржи буквально несколько дней назад обновил новый исторический максимум.