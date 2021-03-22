Налоговая реформа Байдена станет самой масштабной за несколько десятилетий

Президент Байден со своими экономистами готовится выполнить одно из своих главных предвыборных обещаний, которое вполне может рассорить его с американскими элитами и привести к бегству капиталов из США. В Америке грядет очередная налоговая реформа, самая масштабная за несколько последних десятилетий. Белый дом собирается поднять налоги на богатых американцев, которые прекрасно выстояли пандемию и вышли из нее значительно богаче. В правительстве и Демократической партии считают, что нарастающее расслоение американского общества даст увеличению налогов на богатых поддержку народа.

На прошлой неделе президент Байден предупредил тех, кто зарабатывает больше 400 тыс. долларов в год, что им придется раскошелиться и платить больше налогов.

Подъем подоходного налога и налога на прирост капитала для состоятельных американцев вместе с ростом налогов и для бизнеса, а также расширением налога на недвижимость поможет, считают в Белом доме, финансировать приоритетные статьи расходов: развитие инфраструктуры, борьбу с изменениями климата, помощь в уходе за детьми и так далее, а также уже принятую программу помощи в размере 1,9 трлн долларов, денег на которую, конечно, нет.

Работа над законопроектом сейчас в самом разгаре. Увеличением налогов на богатых граждан уже не один год занимаются Дэвид Камин, замдиректора Национального совета по экономике, Лили Бачелдер, которой прочат место замминистра финансов, отвечающего за налоги, и ряд других высокопоставленных сотрудников президентской администрации. 25 марта состоится заседание Комитета Сената США по финансам, на котором будет обсуждаться влияние международной налоговой структуры США на занятость и инвестиции.

Как следует из интервью Камина, прорабатывается, например, идея отмены оценки таких активов, как, скажем, акции или недвижимость по покупной цене, что занижает налогооблагаемую базу, а не по рыночной. Предлагается также взимать с богатых американцев налог на прирост капитала по более высоким ставкам подоходного налога. Демократы хотят повысить налог для корпораций с 21 до 28% и отменить налоговые льготы для компаний с ограниченной ответственностью.

Главная идея налоговой реформы, по словам Дэвида Камина, отмена в налоговом законодательстве ряда лазеек, которые позволяют богатым американцам и очень крупным корпорациям занижать налоги.

Естественно, президент Байден отменит и какую-то часть снижений налогов, принятых его предшественником Дональдом Трампом.

Когда законопроект будет представлен на рассмотрение Конгресса, пока неизвестно. Он находится еще в сыром виде. Окончательно не проработаны даже отдельные важные вопросы. К примеру, 400-тысячный налогооблагаемый порог – это доход для домохозяйств. Порог же по доходу на физических лиц, как заявила журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Кэрин Жан-Пьер, пока еще не определен.

Пандемия отнеслась к богатым американцам намного благосклоннее, чем к бедным и представителям среднего класса, на которых в последний год навалилось очень много неприятных проблем. 1% самых богатых домохозяйств Америки стал в прошлом году богаче более чем на 4 триллиона долларов благодаря росту цен акций и недвижимости, которым помогли рекордно низкие процентные ставки по кредитам. Рост доходов у 50% самых бедных домохозяйств значительно скромнее – 470 млрд долларов.

Согласно исследованию Института экономической политики (EPI) более 80% потерь рабочих мест пришлись на самую низкооплачиваемую часть трудоспособного населения, составляющую 25%. Что же касается высокооплачиваемой части, составляющей 50%, то у них рабочих мест даже прибавилось.

«Рецессия всегда особенно больно бьет но людям с низким и средним уровнями доходов,- соглашается заместитель директора EPI Хейди Ширгольц,- но такого мне еще видеть не доводилось».

Республиканцы, как нетрудно догадаться, настроены категорически против. Они предупреждают, что увеличение налогов замедлит восстановление экономики. В Торговой палате США считают, что повышение налогов на компании сделает США менее привлекательным местом для инвестирования и ведения бизнеса.

Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл подтвердил на прошлой неделе, что республиканцы законопроект не поддержат. Он думает, что демократам придется прибегнуть к примирению, процессу, упрощающему принятие отдельных бюджетных законов. В частности для прохождения законопроекта об увеличении налогов на богатых, по процессу примирения в Сенате достаточно простого большинства.