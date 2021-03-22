Названы способы сэкономить на каско

Купить полис каско дешевле можно при помощи франшиз, рассказал агентству РИА «Новости» директор департамента анализа и моделирования компании «Росгосстрах» Алексей Володяев. При данной модели клиент при наступлении страхового случая выплачивает часть ущерба сам, оставшиеся расходы берет на себя страховая компания.

В случае, если ущерб меньше суммы условной франшизы, то возмещение ущерба полностью ложиться на плечи автовладельца, если больше, то все расходы полностью берет на себя страховая компания.

Володяев признался, что сам использует франшизу при покупке полиса, назначая ее, исходя из возможностей семейного бюджета.

«Максимальная экономия выходит при простой безусловной франшизе. Как правило, экономия примерно равна сумме франшизы, может быть, чуть меньше или чуть больше», - рассказал аналитик. Он уточнил, что на бюджетные машины лучше назначить франшизу поменьше, если речь идет об автомобиле отечественного производства, то назначить франшизу 50 тысяч рублей, сэкономить эти 50 тысяч рублей на плате за страхование не получится. В случае страхования люксовой иномарки, сэкономить на слишком маленькой франшизе также не получится, добавил Володяев.

Заплатить меньше при покупке полиса каско можно и при помощи уменьшения страхового покрытия, исключив из полиса некоторые пункты, такие как риск угона, или оставить покрытие только тех ДТП, в которых клиент не виновен. В этом случае полис можно приобрести по цене 50-70% от цены стоимости полного документа, подсчитал Володяев.

