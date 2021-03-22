Недостатки российского закона о банкротстве

Продекларированная цель изменений, вносимых в законодательство о банкротстве, — создание условий для восстановления платежеспособности должника. Однако текущая редакция вряд ли позволит ее достигнуть. Ключевых проблем две. Первая: попавшие в тяжелую ситуацию предприятия в подавляющем числе случаев оказываются ликвидированы, и это сильно отличает Россию от других стран. Вторая: при такой ликвидационной направленности кредиторы ничего тоже не выигрывают — совокупная сумма возврата кредитов в результате банкротств измеряется единицами процентов.

«Если говорить о концептуальных вещах, то это прежде всего недостатки процедуры реструктуризации долгов, которая предлагается. Сейчас в деле о банкротстве есть процедуры наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления. В новом законопроекте вместо них вводится процедура реструктуризации долгов. Но, на наш взгляд, принципиально эта процедура ничего не поменяет.

В чем текущая проблема законодательства о банкротстве? В том, что должник делает все возможное, чтобы избежать возбуждения дела о банкротстве. На это есть две причины. Во-первых, подать заявление о банкротстве всегда сложно. Есть акционеры, учредители, которые видят большие риски для себя. И какую бы ответственность мы ни предусматривали за несвоевременную подачу заявления о банкротстве, все равно менеджеры тянут до последнего. В результате, когда компания оказывается в банкротстве, там оздоравливать уже нечего. Все ликвидные активы распроданы, накоплены огромные суммы задолженности», – говорит вице-президент РСПП по правовому регулированию и правоприменению Александр Варварин.

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