Эксперты ожидают роста цен на нефть до $70 за баррель

На торговой неделе с 15 по 19 марта стоимость нефти избыточно корректировали вниз, рассказал в интервью «Российской газете» начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. По его мнению, нефтяные цены избыточно корректировались вниз на фоне активного восстановления мировой экономики, вместе с которой начал расти и спрос на большинство активов товарно-сырьевых рынков.

«Снижение нефтяных цен было скорее вызвано спекулятивными факторами (долгим ростом без коррекции и снижением аппетита к риску на фоне укрепления доллара после заседания ФРС США), чем фундаментальным», - рассказал аналитик изданию. Он уверен, что на данном фоне можно делать выводы о скорейшем восстановлении нефтяного рынка.

Отмечается, что баланс спроса и предложения продолжают контролировать договоренности в рамках ОПЕК+. При этом участники соглашения очевидно выступают против дальнейшего роста цен на нефть, опасаясь быстрого восстановления сланцевых добытчиков.

Прогноз цен на нефть

«В текущей ситуации возвращение цен на нефть в диапазон 65-70 долларов за баррель по Brent выглядит более логичным, чем дальнейшее снижение», - продолжил Евстифеев.

Главным риском для рынка сырьевых активов продолжает служить затянувшийся рост доходности казначейских обязательств США, что дает возможность укрепиться курсу доллара, добавил Евстифеев.

