«Парадокс банкнот»: в ЕЦБ объяснили рост объема наличных денег в еврозоне

Объем наличных денег не уменьшается в еврозоне, несмотря на рост числа дебетовых карт и бесконтактных платежей. По данным Европейского центрального банка, напротив пандемия даже усилила рост наличности, об этом пишет Bloomberg.

В то время как банкноты и монеты занимают все меньшую долю в ежедневных транзакциях в валютном блоке, стоимость наличных денег в обращении почти удвоилась за последнее десятилетие, говорится в экономическом бюллетене ЕЦБ.

Как отмечают эксперты ЕЦБ, это явление, названное управляющим Банка Англии Эндрю Бейли «парадоксом банкнот», в основном объясняется двумя причинами: спросом на валюту за пределами еврозоны и использованием европейцами наличных денег для хранения сбережений.

На конец 2020 года в обращении находилось банкнот на сумму более 1,4 триллиона евро (1,7 триллиона долларов), что на 11% больше, чем годом ранее. Тем не менее, данные свидетельствуют о том, что только пятая часть этого объема используется для ежедневных транзакций.

Исследования показали, что 30-50% в стоимостном выражении находится за пределами блока, например, в развивающихся странах с неразвитой платежной инфраструктурой и отсутствием надежных вариантов сбережений.

Остальная часть, возможно, до 50% от стоимости, физически хранится в домохозяйствах, компаниях и банках. Одно из исследований показало, что в 2019 году треть домохозяйств зоны евро держали дома денежные резервы - в основном небольшие суммы, но в некоторых случаях превышающие 10 000 евро.

Рост наличных средств усилился во время кризиса, связанного с коронавирусом, темпами, сопоставимыми только с последствиями краха Lehman Brothers Holdings Inc. в 2008 году.

«Как и в случае с другими кризисами, рост спроса на наличные деньги был вызван соображениями предосторожности, хотя этот спрос исходил в основном изнутри зоны евро», - говорится в отчете. «В будущем потребуются дополнительные данные, чтобы оценить, как будут использоваться деньги после завершения пандемии».