Песков заявил, что не исключает возможность отключения России от SWIFT

По заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле не исключают возможность отключения страны от системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Чиновник считает, что нельзя исключать «ни одну из потенциальных угроз, а также следует быть начеку».

«Санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются по нарастающей̆, действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер», - сообщил чиновник в ходе общения с представителями СМИ.

Мировая межбанковская система SWIFT была разработана для обмена информацией о платежах. России в свое время пришлось создать собственную систему передачи информации, которая будет служить резервным вариантом для сохранения возможности обмена электронными сообщениями в случае отключения РФ от глобальной системы.

