Правительство предложило изымать «лишние» деньги чиновников

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, согласно которому денежные средства чиновников можно будет изымать в доход государства в том случае, если на их банковских счетах окажется сумма, превышающая официальный доход за последние три года, сообщает «РИА Новости». Документ предусматривает внесение поправок в два закона — «О банковской деятельности» и «О противодействии коррупции». По мнению авторов законопроекта, эти меры позволят усилить борьбу с коррупцией.

Действующие законодательство позволяет изымать только земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги, законность приобретения которых чиновники не могут подтвердить.

Вчера, 21 марта, сообщалось о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармаци» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для учреждений здравоохранения региона. По информации ТАСС, в ходе обыска у Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублнй наличными.