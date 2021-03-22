Правительство продолжит сдерживать цены на сахар и подсолнечное масло

Правительство России намерено продлить соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло, и субсидировать производство этих продуктов. Данное решение было принято по итогам совещания межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары под председательством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова.

«В целях дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен: на белый сахар – на два месяца, на подсолнечное масло – до октября 2021 года. В действующих соглашениях отпускная цена предприятий на белый сахар составляет 36 рублей за 1 кг, розничная – 46 рублей за 1 кг, подсолнечного масла – 95 и 110 рублей за 1 л соответственно. Одновременно предлагается ряд поддерживающих мер. Производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчёта 5 рублей на 1 кг, при условии, что цена завода не будет повышена. Запустить такую меру планируется с 1 апреля. Общий объём субсидий может составить порядка 3 млрд рублей... В целях поддержания стабильных объёмов производства подсолнечного масла планируется запустить механизм субсидирования перерабатывающих предприятий сроком на шесть месяцев, который предусматривает возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного масла», – сообщает правительственный сайт.

Кроме того, правительство прорабатывает вопрос о снятии пошлин на импорт сахара на срок с 15 мая по 31 августа этого года в объёме не более 350 тыс. тонн.

Ранее Росстат сообщил, что в январе 2021 года зафиксировал резкий спад производства продуктов питания в двух отраслях – сахарной и масложировая, цены на продукцию которых регулируются правительством. В январе 2021 года спад производства свекловичного сахара в годовом выражении составил 62,7%, а по сравнению с декабрем 2020 года падение составило 69,5%.Производство нерафинированного подсолнечного масла в годовом выражении сократилось на 10,4% или на 12% меньше по сравнению с декабрем прошлого года. Падение производства рафинированного масла годовом выражении составило 20,2%, а по сравнению с декабрем на 26,2%.