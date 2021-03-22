Проблемы вакцинации от коронавируса в России

По состоянию на 18 марта в России сделано 8,3 млн инъекций вакцин против COVID-19. По общему количеству уколов это одиннадцатый результат в мире. Правда, в расчете на сотню жителей мы с 5,4 укола находимся в рейтинге вакциноактивных стран гораздо ниже, в третьем десятке.

Россия первой в мире создала вакцину от коронавируса, но сразу не смогла взять запланированный темп вакцинации населения, поэтому пока занимает далеко не первые позиции в рейтинге стран, претендующих на скорейшее формирование коллективного иммунитета. Поначалу причиной низкой вакцинации были трудности производства вакцины «Спутник V». Взявшимся за это четырем фармкомпаниям пришлось долго добывать надлежащее оборудование и лишь потом приступать к настройке технологического процесса принципиально нового для них препарата. Сейчас производители «Спутника V» уже готовы ежемесячно выдавать сверхплановые объемы.

«Когда правительство предложило фармкомпаниям, причем без права отказаться, производить «Спутник V», не все согласились охотно, — рассказал «Эксперту» близкий к одной из фармкомпаний источник. — Оценив обстановку с оборудованием, они первым делом еще весной прошлого года попросили правительство помочь с приобретением биореакторов, но сразу помощи не дождались, пришлось договариваться самим и покупать за свой счет. Но все же заказы были исполнены, хотя не всем достались емкие реакторы».

Кроме того, выяснилось, что примерно треть регионов тогда оказались не готовы к массовой вакцинации: прежде всего отсутствовали крупные морозильные склады, способные поддерживать температуру −18 °C, которая требуется для жидких форм «Гам-КОВИД-Вака».

Подробнее о сложностях, возникающих в процессе массовой вакцинации в России, читайте в редакционной статье журнала «Эксперт» и материале в «Даешь вакцинацию! Вовремя».