Весны осталось ждать недолго! Приближается климатический поворот

Первый календарный месяц весны уже испытал жителей России и аномальными морозами, и резкими, но непродолжительными оттепелями, и обильными снегопадами.

А вот стабильной, уютной солнечной, тёплой погоды, нам пока видеть не приходилось – зима никак не хочет покидать просторы Русской равнины и уступать место весне. Но, как говорится, пора и честь знать.

По прогнозу синоптиков, начавшаяся неделя станет последней с зимним характером. Уже в ближайшие дни погода станет меняться, а весна медленно, но верно завоевывать всё новые территории страны. Как пояснили в Гидрометцентре, взрывной и радостной весна-2021 не будет. Но в этом нет ничего необычного. Март в России больше зимний месяц. Просто за последние годы мы об этом стали забывать.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Так, по прогнозу синоптиков, совсем уже скоро климатический переворот ждёт жителей российской столицы.

Сегодня же пока в Москве пасмурно и ветрено, местами идёт снег. Погоду продолжает формировать атмосферный фронт атлантического циклона, центр которого продолжает находиться над территорией Архангельской областью. И, по данным метеорологов, циклонический фронт пока сохранит своё влияние на климатическую ситуацию в регионе.

Так, в ночь на вторник, 23 марта в Москве и в некоторых районах Подмосковья ночью ожидаются непродолжительные осадки в виде мокрого снега с дождём. При этом при прояснениях температурный фон будет вновь уходить в минус.

В частности, завтра утром подморозит до минус 6. Днём во вторник в городе и области атмосферное давление перейдёт к росту, осадки прекратятся, а столбики термометров медленно, но верно поползут вверх и на пике тепла остановятся на плюс 4.

В среду, 24 марта, по прогнозу синоптиков, в центр Русской равнины начнут пробиваться западноевропейские антициклонические воздушные массы. Они буквально самым краем заденут столичный регион. Вновь станет прохладно: воздух остынет ночью до минус 6-9, днём будет от минус 1 до плюс 3.

Зато в четверг, произойдёт тот самый климатический переворот, который все так ждут. Влияние антициклона из Западной Европы усилится, а температурный фон уйдёт в плюс. И если утром 24 марта будет ещё минус 2-4, то днём при переменной облачности воздух прогреется до плюс 6-7.

В пятницу, 25 марта тепло станет уже ночью – на градусниках будет до плюс 1-2, в светлое же время суток ожидается плюс 6-9. Таким образом, среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму минимум на 2-3 градуса.

Погода в Санкт-Петербурге. Весеннее тепло накроет Северную столицу

После морозных выходных, когда столбики термометров в Санкт-Петербурге опускались ниже минус 10, весь северо-запад России оказался сейчас под влиянием теплого, но при этом снежного североатлантического циклона, названного в Германии «Otto». Именно он спровоцировал мощные снегопады, которые в прошедший уикенд завалили СПб и Ленинградскую область снегом – всего, по данным метеорологов выпало более 9 мм осадков.

В начале этой недели в городе на Неве будет ещё ветрено, ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Но уже в среду, 24 марта регион накроют обширные воздушные массы тёплого воздуха из Атлантики. Благодаря чему даже ночью воздух прогреется до плюс 2-3, днём же будет плюс 8-11.

По-настоящему весенняя погода сохранится в Санкт-Петербурге до конца недели. В отдельные дни настроение местным жителям и гостям Северной столицы испортят небольшие осадки. Но в целом, можно смело говорить, что климатическая зима в СПб в этом сезоне больше не вернётся.

Погода в Крыму и Краснодарском крае

В Крыму уже сейчас тепло, хотя и пасмурно. По прогнозу синоптиков, до конца недели осадки в виде дождя будут выпадать в Ялте и Евпатории, Керчи и Джанкое. При этом воздух, по прогнозу синоптиков, на всех курортах полуострова будет держаться в пределах плюс 7-13.

Аналогичную погоду прогнозируют специалисты морским курортам Кубани. Например, в Сочи и Адлере – плюс 10-12 и дожди, местами сильные. В Анапе – плюс 6-8, пасмурно, осадки. В Новороссийске – 9-11, дождь, на море местами шторм.

Погода в Сибири и на дальнем Востоке. Синоптики прогнозируют аномальное тепло

По прогноз синоптиков, тёплая весенняя погода на начавшейся неделе ожидается в суровой Сибири, а также в регионах Дальнего Востока. Как обещают в Гидрометцентре, здесь температурный фон превысит климатическую норму минимум на 10 градусов.

Так, в Красноярском крае в период с 23 по 28 марта в светлое время суток будет плюс 4-5. Также существенно выше нормы, по прогнозу синоптиков, будет на этой неделе в Забайкальском крае. В частности, в Чите вместо привычных для этого времени года около нуля, столбики термометров покажут плюс 11.

Комфортную и тёплую климатическую обстановку обещают метеорологи жителям Иркутской и Амурской областях, Приморью и Хабаровскому краю. В целом же можно говорить, что зима в России отступает и ждать климатической весны осталось совсем недолго.