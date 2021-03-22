Путин заявил, что 23 марта сделает прививку от коронавируса

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что во вторник, 23 марта, сделает прививку от COVID-19. Об этом президент сказал в ходе совещания о наращивании производства вакцин от коронавируса

«Вакцинация — это добровольный выбор каждого человека, его личное решение, – цитирует Путина ТАСС. – Кстати говоря, я сам намерен сделать это прививку завтра».

Позже эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Путин сделает прививку одной из трех российских вакцин, не раскрывая при этом, какой именно препарат выбрал российский лидер.

«Это будет одна из трёх наших вакцин», – пояснил представитель Кремля, добавив, что все отечественные вакцины хорошие и надежные».

При этом Песков подчеркнул, что вакцинация Путина от коронавируса не будет публичным мероприятием, как это делали политики в некоторых других странах.

«Нет, мы не ожидаем, что это будет публичное мероприятие», – резюмировал Песков.

