РФПИ: американская фирма нарушила патент на «Спутник V»

Директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время встречи президента Владимира Путина с разработчиками и производителями вакцин против коронавируса, заявил, что компания из США могла нарушить патентные права на российскую вакцину «Спутник V».

«Возможно, что одна из американских компаний, которые производит вакцину, нарушает наши патенты. Мы соответственно уведомили эту компанию, хотим с ними начать диалог. Понятно, мы не будем с них просить никаких средств в момент пандемии, но мы безусловно, будем серьезно относиться к защите наших интеллектуальных прав», — сказал Дмитриев.

В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах и в Маврикии.

6 февраля Дмитриев заявил, что Россия является единственной страной, где все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса до июня. «Поэтому это — великая привилегия для россиян», – сказал глава РФПИ.