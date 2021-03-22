Россиян предупредили о росте цен на одежду и обувь

Уже к началу этого летнего сезона в России могут заметно вырасти цены на одежду, обувь и аксессуары.

Об этом, в частности, предупреждают ритейлеры на рынке моды. По их словам, одна из причин — рост стоимости материалов. Как пояснили специалисты, с начала 2021 года только хлопок подорожал на 30-35%.

Кроме того, значительно выросли издержки на логистику, также увеличились расходы на фонд оплаты труда. Всё это в совокупности может привести к резкому скачку сначала оптовых, а потом и розничных цен на одежду, пишет газета «Коммерсант».

Так, о предстоящем росте цен на одежду, обувь и аксессуары издание предупредили сразу несколько fashion-ритейлеров. Согласно их информации, конечная стоимость в отношении хлопковых изделий поднимется сразу на 20−30%. Примерно на столько же может подорожать обувь.

При этом цена вырастет не только на импортную продукция, но и на коллекции российских брендов. Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка утверждают, что будут сдерживать рост цен за счёт оптимизаций или снижения прибыли.

Напомним, во время кризиса 2014 года некоторые крупные игроки, включая Inditex (Zara, Oysho, Bershka), подняли цены в своих магазинах до 30%, что привело к резкому падению оборотов. А для того, чтобы вернуть своего клиента, им потребовалось очень много времени.

В Минпромторге уверены, чтобы не наступать на те же грабли ритейлеры пойдут на демпфирование. В условиях низкой покупательной способности населения это единственный способ удержать ситуацию, при которой и волки будут сыты, и овцы останутся целы.