Курс доллара: рубль снижается в начале недели

В понедельник торговля началась на отметках 74,37 рубля за доллар и 88,39 рубля за евро. Однако к пяти часам дня мск оказалась у отметок 74.74 рубля за доллар и 89.03 рубля за европейскую валюту.

Сам доллар, несколько отступил. Индекс DXY подвинулся с 91.83 пункта до 91.74 пункта.

«Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль предпринял несколько коррекционных попыток, но затем продолжил снижаться из-за ухудшения ситуации на мировых рынках. В начале дня глобальные площадки и нефтяные цены сдавали позиции, реагируя на обвал турецкой лиры, спровоцированный неожиданной сменой президентом Турции главы центробанка страны.Кроме того, ухудшение ситуации с пандемией в Европе, вынуждающее возвращать часть ограничений, сохраняет беспокойство относительно скорости решения проблемы пандемии и восстановления глобальной экономики»,- комментирует ситуацию Аналитик БКС Дмитрий Бабин.

В краткосрочной перспективе, как полагают аналитики Универ Капитал, рубль будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 в паре с долларом и на уровне 88,0-89,0 в паре с европейской валютой.