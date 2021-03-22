«Союз» с 38 спутниками на борту стартовал с Байконура со второй попытки

Ракета «Союз-2.1.а» с южнокорейским спутником CAS500-1 и кластером полезных нагрузок из 18 стран на борту стартовала 22 марта с космодрома «Байконур», следует из трансляции корпорации «Роскосмос». Отмечается, что первоначально дата пуска была запланирована на 20 марта, однако запуск был отложен на резервную дату за 38 минут до старта, сообщили в «Роскосмосе». В этот же день пуск перенесли на утро воскресенья, позднее назвали новую дату - 22 марта. В госкорпорации заявили в ходе прямой трансляции, что перенос состоялся по техническим причинам.

В понедельник в 09:07 по Москве ракета оторвалась от стартового стола с южнокорейским спутником CAS500-1 и еще 37 спутниками из 18 стран на борту. В 10:10 состоялось отделение южнокорейского спутника, первая партия из остальных спутников отделилась в 11:35, вторая - должна отделиться в период с 13:13 до 13:43.

Контракты по выведению на орбиту двух спутников CAS500-1 и CAS500-2, разработанных в Южной Корее, между Москвой и Сеулом были заключены в 2017 году. Спутники будут передавать изображения в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C.

