США хотят взаимодействовать с Россией по вопросам глобальной безопасности

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что не смотря на многочисленные разногласия Москвы и Вашингтона, между странами возможно взаимодействие в ключевых сферах, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал MSNBC

«Мы считаем, что с Россией предстоят трудные дни, поскольку есть вопросы, по которым у нас есть глубокие разногласия, есть действия, на которые нам нужно давать решительный ответ. Мы также считаем, что можем работать с Россией по ключевым направлениям, в том числе в сфере атома, где мы несколько недель назад продлили на пять лет новый ДСНВ», – сказал Салливан.

Кроме того, администрация Байдена рассчитывает на взаимодействие с рядом государств, в том числе РФ и Китаем, в вопросе ядерного разоружения Северной Кореи.

«Мы пока не получали от них (от КНДР – Эксперт) информации напрямую по дипломатическим каналам. Мы обратились к ним, поскольку считаем, что дипломатия должна быть одним из элементов в процессе обеспечения денуклеаризации Северной Кореи. Мы по-прежнему нацелены на достижение этой цели. Мы хотим гарантировать, что предпринимаем усилия совместно с нашими союзниками Японией и Южной Кореей и взаимодействуем с другими странами в регионе, включая Китай и Россию, в рамках процесса, который должен продемонстрировать, что в конечном счете Северной Корее следует действовать конструктивно», – добавил помощник президента США.

14 марта Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщил, что Северная Корея не отреагировала на по пытку Белого дома установить закулисные дипломатические контакты, которые предпринимаются администрацией президента США Джо Байдена с середины февраля. Американцы пытались связаться с руководством КНДР по нескольким каналам, в том числе через миссию Северной Кореи при ООН.

«На сегодняшний день мы не получили ответа из Пхеньяна», – заявил источник агенства.

В конце января государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть политику в отношении Северной Кореи по всем направлениям, чтобы добиться отказа КНДР от ядерного оружия.

Блинкен в интервью телеканалу NBC News сказал, что новый инструментарий включает возможность введения дальнейших санкций в отношении Пхеньяна по согласованию с союзниками США, а также «дипломатические стимулы», суть которых глава американского внешнеполитического ведомства не раскрыл.

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели саммит в Сингапуре. Северная Корея взяла на себя обязательства отказаться от испытания ядерного оружия, а США – прекратить военные учения у границ КНДР.

27 февраля 2019 года Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели новый саммит в Ханое, который окончился безрезультатно.

«Северная Корея во многом готова идти по пути отказа от ядерного оружия…. КНДР хотела ослабления санкций, однако они не были готовы сделать то, что мы хотели от них получить», – прокомментировал Трамп итоги встречи.

В апреле 2019 года Северная Корея возобновила испытание тактических ядерных ракет, а в декабре 2019 года провела новое испытания ядерного оружия.