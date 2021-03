Строительство дорог убивает животный мир

Антропогенная трансформация природных ландшафтов неизбежно ведет к увеличению количества животных, не выдерживающих конкуренции, вынужденных оставлять привычные места обитания, менять маршруты миграции, а часто и погибающих вследствие прямого или косвенного воздействия со стороны человека.

Неестественный отбор

Антропогенная элиминация (гибель животных) возможна в результате промысла, цель которого использовать трофеи в качестве пищи. Но часто гибель происходит случайно. От поражения током у линий электропередачи. От проглатывания пластмассы и запутывания в брошенных рыболовных сетях. От отравления отходами производства, хозяйственными нечистотами, разлитыми нефтепродуктами и химикатами, использующимися в сельском хозяйстве. На дорогах, при столкновении с транспортом.

Первый анализ влияния дорог на животный мир, появился в статье «Плата за автомобиль» (The Toll of the Automobile), опубликованной в 1925 году в американском журнале «Science» («Наука»). Уже тогда автор статьи выражал опасения, что число убитых автомобилями животных очень велико, что может повлиять на выживание отдельных видов. Преодолимость дороги для животных в основном зависит от её ширины и интенсивности движения. При движении двух тысяч автомобилей в сутки благополучно переходят дорогу лишь 20 % животных, при шести тысячах автомобилей в сутки дорога становится непреодолимой.

Для обеспечения безопасного перехода животных через железные и автомобильные дороги за рубежом строятся специальные сооружения: ландшафтные мосты, экодуки, проходы для крупных и средних животных под насыпью дороги, модифицированные водопропускные трубы, эстакады и мосты. В России строительство таких переходов до недавнего времени практически не велось, и основным способом предотвращения ДТП с животными считалась установка предупреждающих знаков 1.27 «Дикие животные». Эффективность такой меры, к сожалению, не высока, ведь звери знаков не читают и могут появиться вне пределов действия предупреждений. Особенно велика опасность наезда на животных во время их миграции.

Феномен миграции в животном мире остается до конца не изученным современной наукой. Природа миграций, которая заставляет животное двинуться в путь, не разгадана. Кто-то говорит о своеобразных внутренних часах и ориентации на магнитное поле планеты, кто-то – о влиянии Солнца и Луны. Есть теории, ссылающиеся на звезды и созвездия, на химию воздуха и воды, на биохимические процессы в организме и выплеск гормонов. Наверняка можно сказать, что миграции фауны носят ярко выраженный адаптивный характер и ими управляют инстинкты.

Нужно понимать, что инстинкт не даст животному отказаться от передвижения по определенному маршруту, поэтому, при строительстве дорог, ответственность за безопасность их обитателей человек должен взять на себя.

Статистика ДТП с животными

Согласно российскому законодательству за гибель животных на дороге для водителей предусмотрена финансовая ответственность. Приказ Минприроды России от 8 декабря 2011 г. N 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам» регламентирует порядок определения такого ущерба. Суммы варьируются от 100 рублей за гибель крота, хомяка или суслика; 200 рублей за лисицу и волка; 1000 рублей за гуся или зайца; до 40 000 рублей за рысь или косулю, 60 000 рублей за пятнистого оленя или медведя, 80 000 рублей за лося или овцебыка и 180 000 рублей за гибрид зубра с бизоном или домашним скотом. Если на автодороге не было соответствующего знака, автовладельца от ответственности никто не освободит.

В России в большей части случаев о гибели животных под колесами никто не знает. Американский журнал «Границы экологии и окружающей среды» (Frontiers in Ecology and the Environment) опубликовал исследование, согласно которому каждый год в Европе на дорогах погибает около 194 млн птиц и 29 млн млекопитающих. Для сравнения, в Министерстве лесного хозяйства РФ за 9 месяцев 2019 года зафиксировано 56 ДТП с участием диких животных: 43 случая с участием лосей, 5 - с участием кабанов, 2 случая с участием медведей, одно ДТП с рысью. Вероятно, те случаи, когда пострадала техника или люди.

По оценкам зарубежных специалистов, число наездов на животных в общем количестве ДТП составляет от 2-х до 4-х%, при этом в авариях с животными погибают 2-3 человека на 100 столкновений, и 20-25 получают ранения.

Данные, собранные в России из разных региональных источников, показывают, что только в Московской области серьезные ДТП с участием диких животных происходят в среднем каждые два-три дня. Такая же статистика характерна для Ленинградской, Смоленской и Волгоградской областей. Согласно предупреждению Минприроды Тверской области, большинство случаев ДТП с дикими животными происходит вечером, с 23:00 до 2:00, и утром, с 5:00 до 9:00 часов. Они выбегают на дорогу стремительно, и избежать столкновения порой бывает невозможно.

Решение есть

Сотрудники Министерстве лесного хозяйства рекомендуют https://progorod43.ru/news/67463 водителям в зоне действия знака «Дикие животные» снизить скорость до 60-80 километров в час. Если животное вышло на проезжую часть, рекомендуется остановить транспортное средство и включить световую сигнализацию, чтобы предупредить других водителей. Объезжать животное не нужно, поскольку его поведение может быть непредсказуемым.

Конечно же, лучший вариант – предотвратить возможную встречу водителя с животным. В 2020 году в России был принят ГОСТ, согласно которому должны строиться ландшафтные переходы и экодуки. По осуществлению мероприятий, необходимых для предотвращения ДТП с участием животных Россия сильно отстала от развитых стран. Движение в этом направлении началось, и это радует. Но необходимо проведение комплексных исследований, отражающих, с одной стороны, реальную статистику случаев таких ДТП, крупных и мелких; с другой стороны, места на автомобильных трассах, где ДТП происходит с определенной повторяемостью. Определить пути миграции животных, создать единую карту таких перемещений. Чтобы затем начать планомерно проводить на соответствующих участках предупредительные работы: реконструкцию дорожного полотна и сооружение безопасных переходов для животных.

Также необходимо разработать ряд иных мер, закрепленных на законодательном уровне, которые направлены на решение этой проблемы в масштабах нашей страны, а возможно и на международном уровне. Для природы нет границ.