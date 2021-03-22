Как заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, если в России не будет создан так называемый конвейер поддержки растущих и перспективных компаний с последующим выходом на IPO, то только на долговом финансировании будет достаточно сложно поддерживать рост экономики.

И хотя сейчас отдельные компании все же задумываются о выходе на рынок капитала, этого явно недостаточно ни для бизнеса, ни для инвесторов, заявил он в субботу, выступая на первой стратегической сессии с представителями отрасли для выработки структуры стратегии развития финансового рынка до 2030 года.

«Не так радужно все выглядит на рынке IPO. Защита инвесторов, к сожалению, не стала приоритетом государства как в публичных, так и в растущих компаниях. Действительно, макроэкономически рынок капитала не стал источником капитала для российских компаний, хотя последние IPO были достаточно успешные, но они находятся в области IT-компаний, которые реализуют новые бизнес модели с помощью IT-технологий», — передает «Интерфакс» слова Сергея Швецова.

«Нам нужно серьезно об этом задуматься. Поэтому инвестиции и капитал — ключик к ответу, откуда мы возьмем инвестиции в модернизацию экономики, в CAPEX. Это создание среды, где компании смогут расти и привлекать капитал на фондовом рынке», — добавил представитель регулятора.

Напомним, что в пятницу, 19 марта ЦБ впервые с 2018 года ужесточил денежно-кредитную политику, подняв ключевую ставку — на 0,25 п.п. до 4,5%. Мало того, регулятор допускает и дальнейшее повышение ставки в ближайшем будущем.

Объясняя этот шаг усилением «проинфляционных факторов» и достаточно хорошими, на ее взгляд, темпами восстановления экономики после пика пандемии, Эльвира Набиуулина постаралась предупредить критическую реакцию на это решение: «Наша политика, денежно-кредитные условия останутся мягкими с учетом лагов, которые действуют в денежно-кредитной политике … мы не считаем, что это окажет влияние на замедление темпов роста кредитования, восстановление экономики», — пообещала она.

Как это может работать?

Швецов, говоря о том, что только на долговом финансировании будет сложно развивать экономику, имеет в виду следующее, говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Через массовый выход на биржу российских компаний удастся привлекать средства инвесторов, кроме кредитов, которые предлагают бизнесу банки. Развитие биржевых инструментов в развитых странах дает прирост экономических показателей в среднем на 0,5-0,7% ВВП ежегодно (особенно это проявилось в период 2000-2012 годы). IPO для отечественных компаний станет реальным способом расширения бизнеса и улучшения показателей, что благоприятно скажется на экономике РФ в целом.

Для компаний, вышедших на биржу, и условия кредитования наиболее благоприятны, отмечает он. Вся их деятельность представлена, через финансовую отчетность, максимально открыто.

Но как именно будет работать «конвейер», пока непонятно, добавляет аналитик. Об этом приходится судить по общим фразам от представителя ЦБ — о том, что будут создаваться условия для выхода российских компаний на IPO. Вероятно, будет оказываться помощь в подготовке необходимой финансовой документации для этого, разрабатываться программы, чтобы бизнес видел преимущества такого размещения и возможности по привлечению средств инвесторов.

Основной вопрос сейчас, не приведет ли этот самый «конвейер» к большому количеству поспешных и некачественных размещений? Но Артем Тузов все же уверен, что такое развитие событий вряд ли вероятно. Если система будет построена таким образом, что на биржу будут выходить компании с серьезной эффективностью бизнеса и устойчивыми финансовыми показателями, проблем не возникнет, полагает он. Для того и нужен «конвейер»: чтобы помочь успешному бизнесу выйти на фондовый рынок, но при этом ограничить присутствие на бирже организаций, которые не смогут обеспечить дивиденды и должное освоение инвестиций, заключает эксперт.

Есть, куда расти

Любая инициатива нацеленная на развитие рынка и экономики — это позитивный фактор. Это однозначно лучше, чем не предпринимать ничего, полагает управляющий партнёр Advice Finance Константин Кузнецов. Однако, по его словам, стоит отметить, что сложности с развитием рынка первичных размещений для российских компаний связаны со страновыми рисками, которые заставляют действовать осторожно иностранных инвесторов, и в первую очередь нужно подумать о решении вопроса в этой плоскости.

По мнению эксперта, главное, чтобы эта риторика проявлялась в реальных действиях. В таком случае, в течение 3-7 лет мы можем увидеть новую волну компаний, прошедших первичное размещение.

Для сравнения: в США на ведущих биржах торгуется около 6500 компаний, против около 300 бумаг на российских биржах. Такая разница явно показывает степень и цели развития фондового рынка в России, уверен Константин Кузнецов.