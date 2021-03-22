В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который подозревается в получении взятки.

По словам представителя Кремля, Владимиру Путину доложили об этом. При этом Песков подчеркнул, что это вопрос правоохранительных органов и ни в коем случае не администрации президента, передаёт РИА Новости.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, стало ли случившееся неожиданностью для Кремля, Песков отметил, что главу государства информировали «непосредственно о предпринимаемых действиях — имеется в виду арест и так далее».

Ранее сообщалось, что губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали 21 марта по подозрению в получении взятки от бизнесмена Бориса Шпигеля.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармаци» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко пояснила, что взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для учреждений здравоохранения региона.

Известно, что обыски у губернатора и иных должностных лиц проводятся с 20 марта сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Всего в рамках дела задержали шесть человек. При обысках у Белозерцева обнаружили сотни миллионов рублей. Решением суда он арестован до 20 мая