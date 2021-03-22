В Минпросвещения призвали школы отменить контрольные работы

Виктор Басюк – заместитель главы Минпросвещения РФ – призвал российские школы отказаться от муниципальных и региональных контрольных работ.

По мнению чиновника, они не дают эффективных результатов по оценке качества знаний и отвлекают детей от образовательного процесса, передаёт РИА Новости.

«Давно уже надо было уйти от системы школьных контрольных работ, муниципальных, региональных, – подчеркнул замминистра. – В современных реалиях они лишь отвлекают детей от освоения образовательного процесса».

При этом Басюк убеждён, что контрольные работы не дают эффективных результатов по оценке качества знаний.

Напомним ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев также заявлял, что контрольные работы мешают нормальному образовательному процессу и призвал ограничить их количество.

«У школьников должно быть время на обучение», – отмечал Музаев.

Наша справка

Контрольная работа – это тест, в котором измеряется уровень знаний, навыков, умений или физических возможностей учащихся. Используется в школах как средство для установления эффективности осуществления образовательной деятельности.

Контрольная работа может быть проведена, как в устной форме, так и на бумаге. В последнее время широкое распространение получили контрольные при помощи компьютера.

Контрольные работы могут различаться по строгости. В частности, иногда разрешается использование любых материалов, либо одно или несколько дополнительных инструментов, например, справочников или калькуляторов.