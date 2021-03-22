В России появятся мясо и хлеб из белка насекомых

В российских магазинах в ближайшие годы появятся хлеб и хлебобулочные изделия, а также мясо из белка насекомых, рассказал агентству РИА «Новости» член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин.

«В ближайшие 10 лет в России появятся новые виды продуктов с необычным, но полезным составом. К примеру, растительное и клеточное мясо или выпечка из белка насекомых», - рассказал специалист. Он уточнил, что в мире продукты такого рода уже начинают появляться в супермаркетах, а вот россиянам «блюда из насекомых станут доступны лишь через пару лет».

В настоящее время продукты из насекомых входят в меню в основном жителей Китая, Таиланда, Индии и Мексики, рассказал Зюзин. Он также заверил, что это необычайно полезные продукты, известные своими иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами. Однако в России пока не оценили данных качеств и используют насекомых в качестве корма для животных и рыб на крупных производствах, поделился специалист.

«Некоторые компании уже планируют запускать в стране производство макарон, муки и выпечки с добавлением белка из личинок мухи Черной львинки», - поспешил обрадовать российских потребителей Зюзин.

Также он рассказал еще об одной новинке, которая ждет граждан страны в ближайшее десятилетие, - еда из 3D-принтера. Начиная с 2028 года, россияне смогут самостоятельно производить себе продукты питания на таком устройстве, к примеру, «можно будет напечатать мясо из растительного белка или из предварительно культивированных клеток мяса».

Зюзин не исключил, что к 2030 году в России появятся устройства, которые позволят пропускать приемы пищи. Речь идет о «пластырях на перекус», которые разрабатываются в США. Устройство устанавливается человеку с помощью чипа, снабженного патчем, который и поставляет в организм питательные вещества, пояснил эксперт.

