В России выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 9 284 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 83 регионах, сообщает оперштаб. Суточный прирост новых случаев COVID в РФ держится на уровне 9 тыс. две последние недели. 17 марта произошло снижение уровня заболеваемости до 8,9 тыс. случаев, что стало минимальным значением с конца сентября 2020 года. Вчера, 21 марта, оперштаб сообщил о 9299 новых случаях.

В общей сложности в стране за все время эпидемии выявлено 4 466 153 заболевших. Умерли за все время пандемии 95 391 человек, из них за последние сутки умер 361 человек. Поправились и выписаны 4,07 млн пациентов, в том числе 7 790 за последние сутки.

На первом месте среди регионов РФ по приросту коронавирусных больных остается Москва. В столице за сутки выявили 1586 случаев заражения, выздоровели 1132 пациента, скончались 56 человек. На втором месте находится Санкт-Петербург (+865), на третьем - Московская область (+646). В пятерке – Нижегородская область (+339) и Ростовская область (+240). Наименьший суточный прирост отмечен в Магаданской области (+3), в Еврейской АО (+2), в Тыве (+1). В Ненецком АО и Чукотском АО не выявлено ни одного случая.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия продолжает оставаться на четвертом месте в мировом антирейтинге стран с наибольшим приростом случаев коронавируса. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 29 млн случаев, далее следуют Бразилия (свыше 11,9 млн) и Индия (более 11,6 млн). Всего в мире за все время пандемии выявлено более 123 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,7 млн человек.

