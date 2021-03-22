Вашингтон отказался от переговоров между Путиным и Байденом

Вашингтон не поддержал предложение российского лидера Владимира Путина о проведении разговора со своим американским коллегой Джо Байденом.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства РФ. Как подчеркнули в МИД РФ, Москва с сожалением констатирует, что Вашингтон не поддержал предложение Путина о проведении разговора с Байденом 19 или 22 марта в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности.

При этом в МИД отметили, что Белый дом упустил ещё одну возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях.

Напомним, 18 марта, президент России Владимир Путин заявил, что готов к диалогу с президентом США Джо Байденом, если он состоится в прямом эфире.

«Мы должны продолжать отношения. И более того, сейчас я подумал вот о чем: в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов, да и для многих других стран, имея в виду, что на нас, как на самых крупных ядерных державах, лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете», – сказал Путин.

Сутками ранее глава Белого дома Джо Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что российский лидер Владимир Путин ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США. Кроме того, американский президент заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей».