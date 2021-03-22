Вирусолог рассказал, кто чаще всего повторно заражается коронавирусом

Российский вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, кто чаще всего повторно заражается коронавирусом.

По словам специалиста, повторные случаи COVID-19 в основном фиксируются у пожилых людей. Как пояснил вирусолог, происходит это по той же причине, которая влияет и на высокую смертность в возрастных группах.

«Дело в том, что иммунная система стареет вместе со всем организмом, – цитирует Волчкова газета «Известия». – Наш адаптивный иммунитет имеет свои возрастные этапы: много T-клеток и B-клеток продуцируется в детстве, в юности, и всё меньше, когда мы взрослеем».

При этом, в пожилом возрасте, как отметил он, новые B- и T-клетки практически не формируются.

«За выработку Т-клеток отвечает особый орган — тимус. Но к 40−50 он рассасывается и полностью исчезает из нашего организма. Так что, у пожилых людей его почти нет. И живут они уже с тем набором T-клеток, который у них успел сформироваться», – пояснил учёный.

Несмотря на это, пожилые люди все-таки вырабатывают иммунитет к чему-то новому. По словам вирусолога, он просто не настолько эффективен, как у детей, молодёжи и людей среднего возраста.

«Поэтому, чтобы защитить возрастных граждан от повторного заражения коронавирусом, необходимо вакцинироваться. Это же надо делать и всем не переболевшим ковидом. Только так удастся справиться с пандемией», – резюмировал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ.

Ранее сообщалось, что России за сутки выявлено 9 284 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Суточный прирост новых случаев COVID в РФ держится на уровне 9 тыс. две последние недели. 17 марта произошло снижение уровня заболеваемости до 8,9 тыс. случаев, что стало минимальным значением с конца сентября 2020 года.

В общей сложности в стране за все время эпидемии выявлено 4 466 153 заболевших. Умерли за все время пандемии 95 391 человек, из них за последние сутки умер 361 человек. Поправились и выписаны 4,07 млн пациентов, в том числе 7 790 за последние сутки.

На первом месте среди регионов РФ по приросту коронавирусных больных остается Москва. В столице за сутки выявили 1586 случаев заражения, выздоровели 1132 пациента, скончались 56 человек. На втором месте находится Санкт-Петербург (+865), на третьем - Московская область (+646).

В пятерке – Нижегородская область (+339) и Ростовская область (+240). Наименьший суточный прирост отмечен в Магаданской области (+3), в Еврейской АО (+2), в Тыве (+1). В Ненецком АО и Чукотском АО не выявлено ни одного случая.