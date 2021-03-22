Заммэра Ефимов: получить справки о правах на жилье в Москве можно будет только онлайн

В исключительно электронный вид с 1 апреля 2021 года переведут возможность получить справку о праве на объекты жилого фонда. С 2014 года эта услуга предоставлялась в электронном и бумажном виде. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда» – самая популярная госуслуга департамента городского имущества в имущественно-земельной и жилищной сферах. Она позволяет получить документы, необходимые для операций с недвижимостью. В 2020 году за этой госуслугой обратились более 35 тысяч раз, каждый десятый заявитель использовал электронный формат. С 1 апреля ее можно будет получить в исключительно электронном виде на портале mos.ru. Подать заявление, получить информацию и документы, а также наблюдать за ходом оказания госуслуги можно в личном кабинете онлайн в любое удобное время», – рассказал заместитель мэра.

Услуга предоставляется в течение 14 рабочих дней (без учета срока приостановки). Граждане могут получить:

Справку о зарегистрированных по состоянию на 31 января 1998 года правах на объект жилищного фонда. Расширенную справку о зарегистрированных по состоянию на 31 января 1998 года правах на объект жилищного фонда (с указанием реквизитов правоустанавливающих документов). Справку о правах отдельного лица на объекты жилищного фонда по состоянию на 31 января 1998 года. Справку о переходе прав на объект жилищного фонда до 31 января 1998 года. Справку об участии до 31 января 1998 года в приватизации объекта жилищного фонда. Архивную копию (в личный кабинет на портале mos.ru будет направлено уведомление о готовности архивной копии, а получить документ граждане смогут в центре госуслуг «Мои документы», а юридические лица – в офисе «Одного окна» Департамента городского имущества); Уведомление об изменении информации.

Онлайн-услуги в имущественно-земельной и жилищной сферах развивает департамент городского имущества совместно с департаментом информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

«Для получения госуслуги в электронном виде заявителю необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru. Юрлицам нужно получить электронную подпись, а гражданам требуется полный доступ к личному кабинету. Для этого после регистрации на mos.ru необходимо подтвердить свою личность. Это можно сделать онлайн, введя паспортные данные и СНИЛС в разделе «Мои документы», после чего привязать подтвержденную учетную запись на портале gosuslugi.ru или Сбер ID. Либо обратиться за подтверждением личности в любой центр госуслуг «Мои документы», где необходимо предъявить паспорт и заполнить заявление с указанием СНИЛС», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

На портале mos.ru опубликованы подробные инструкции о создании различных типов учетной записи и регистрации личного кабинета, в том числе о получении электронной подписи.

Получение государственных услуг онлайн не только избавляет горожан от необходимости лично посещать органы власти, но и экономит время, которое пришлось бы потратить на заполнение бумажного заявления, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. «При подаче заявления онлайн многие сведения будут заполнены автоматически исходя из тех данных, которые пользователь указал в своем личном кабинете. Таким образом, жителям не приходится каждый раз заполнять информацию о заявителе и вручную вводить сведения о документах», – подчеркнул Эдуард Лысенко.

Консультацию по подаче заявления можно получить на «горячей линии» или воспользоваться видеоконсультациями департамента городского имущества. Для этого в каталоге услуг необходимо выбрать услугу «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ», указать соответствующее ведомство «Департамент городского имущества», выбрать онлайн-консультацию по интересующему вопросу, а также желаемую дату и время. После этого заявитель получает подтверждение записи в личном кабинете. В указанный день на электронную почту придет ссылка на видеосервис. Общаться со специалистом можно на любом удобном устройстве.

Если у жителя не получается самостоятельно оформить госуслугу или нет доступа в Интернет, то он может обратиться в центры «Мои документы». В офисах есть специально оборудованные зоны электронных услуг с компьютерами, которыми может воспользоваться любой желающий. Сотрудники центра проконсультируют по порядку получения услуги и ответят на возникающие вопросы.