Заммэра Ефимов: в Москве появятся два новых промышленных технопарка

Два земельных участка на северо-востоке и юге Москвы общей площадью 2,33 га передадут инвесторам без торгов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов в столице появятся два новых промышленных технопарка. Первый будет создан в районе Южное Медведково, его площадь составит более 28 тысяч квадратных метров. Второй технопарк общей площадью почти восемь тысяч квадратных метров появится в районе Царицыно. Совокупный объем планируемых инвестиций в рамках двух проектов превышает 1,6 млрд рублей, также будут созданы 330 рабочих мест», - сказал заместитель мэра.

В создание промышленного технопарка в районе Царицыно на юге Москвы инвестор планирует вложить 350 млн рублей. В результате здесь появится комплекс для высокотехнологичных предприятий, построенный с учетом современных экостандартов. Также проект предусматривает разделение объекта на четкие функциональные зоны, оснащение его современным инженерным оборудованием и развитой IT- инфраструктурой. В технопарке будут созданы 130 новых рабочих мест.

«Технопарк в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы также станет удобной площадкой для размещения промышленных предприятий разного профиля. В этот проект инвестор планирует вложить почти 1,3 млрд рублей. В технопарке будут созданы рабочие места для 200 сотрудников», – уточнил руководитель департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В промышленном секторе столицы уже реализуется более 40 масштабных инвестиционных проектов. Ожидаемый объем инвестиций по ним составит более 80 млрд рублей, также они дадут городу свыше 23 тысяч новых рабочих мест.