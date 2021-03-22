Заммэра Ефимов: в Москве появятся два новых промышленных технопарка
Два земельных участка на северо-востоке и юге Москвы общей площадью 2,33 га передадут инвесторам без торгов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов в столице появятся два новых промышленных технопарка. Первый будет создан в районе Южное Медведково, его площадь составит более 28 тысяч квадратных метров. Второй технопарк общей площадью почти восемь тысяч квадратных метров появится в районе Царицыно. Совокупный объем планируемых инвестиций в рамках двух проектов превышает 1,6 млрд рублей, также будут созданы 330 рабочих мест», - сказал заместитель мэра.
В создание промышленного технопарка в районе Царицыно на юге Москвы инвестор планирует вложить 350 млн рублей. В результате здесь появится комплекс для высокотехнологичных предприятий, построенный с учетом современных экостандартов. Также проект предусматривает разделение объекта на четкие функциональные зоны, оснащение его современным инженерным оборудованием и развитой IT- инфраструктурой. В технопарке будут созданы 130 новых рабочих мест.
«Технопарк в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы также станет удобной площадкой для размещения промышленных предприятий разного профиля. В этот проект инвестор планирует вложить почти 1,3 млрд рублей. В технопарке будут созданы рабочие места для 200 сотрудников», – уточнил руководитель департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
В промышленном секторе столицы уже реализуется более 40 масштабных инвестиционных проектов. Ожидаемый объем инвестиций по ним составит более 80 млрд рублей, также они дадут городу свыше 23 тысяч новых рабочих мест.
Реклама