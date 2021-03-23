Акции дня: бумаги «ВСМПО Ависма» торговались лучше рынка

Акции титановой компании «ВСМПО Ависма» вышли в лидеры торгов на Мосбирже во вторник, 23 марта. За день бумаги подорожали на +3,67% до 26 020 рублей за акцию.

Интерес трейдеров к бумагам компании возник на фоне ожидания восстановления пассажиропотока и как следствие увеличения спроса авиапроизводителей на титан.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,62% до 3467,3 пунктов. Индекс РТС снизился на -2,19% до 1435,52 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:29 мск составила 61,9 долларов за баррель (-4,21%). Российская валюта слабела – 76,07 рубля за доллар.