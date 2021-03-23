Apple прогнулась под Россию

С 1 апреля новые iPhone и другие устройства iOS, продаваемые в России, будут включать дополнительный этап настройки. Помимо привычного окна с выбором языка и подключения Face ID, iPhone предложит установить приложения от российских разработчиков. Это уникальный эпизод, когда Apple, изменяя своим правилам, решила пойти на уступки для российского правительства.

$2,3 млрд лояльности

Политика Apple не предполагает предварительную установку стороннего софта. Поэтому, когда в Минцифры впервые стали обсуждать такую возможность, Apple пригрозила уходом с российского рынка. Правки в закон «О защите прав потребителей» были приняты еще в 2019 году: согласно нововведениям, российский софт должен быть установлен на всех электронных устройствах (даже смарт-телевизорах) с апреля 2021 года. Это время пришло, и Apple удивила всех своим внезапном дружеским шагом.

«Похоже, что в компании вновь подсчитали финансовую часть, и отнеслись к требованиям гибко. Высокая лояльность российских пользователей к Apple позволяет компании занимать 16 процентов российского рынка продажи смартфонов и зарабатывать миллиарды долларов США ежегодно», - говорит Алексей Рыбаков, генеральный директор IT-компании Omega.

Российский рынок действительно немаловажен для Apple. По отчету за 2020 год, их доход в России составил $2,3 млрд — чуть меньше 1% от общей выручки, которая в прошедшем году достигла $274,5 млрд. Когда дело, касается продаж на территории одной страны, конечно, России сложно соревноваться с США, где доход Apple составил $27 млрд, но все же РФ представляет собой важную часть от общего европейского рынка. Выручка в Европе в прошлом году достигла $68 млрд.

«Ничего личного — только бизнес», - говорит Денис Бурлаков, генеральный директор RBK.money. «Все компании, которым важен российский рынок, точно так же примут условия и будут действовать в соответствии с российскими законами. Например, у Google уже давно есть представительство в России и они выполняют все требования правительства. Вопрос с открытием представительства Facebook, думаю, тоже решится в ближайшей перспективе».

Но при всем значении российского рынка, решающую роль для Apple, скорее всего, сыграла возможность выбора — предустановка всех приложений не обязательна. При первом включении смартфона можно установить полный предложенный список по

умолчанию, но владелец устройства так же в праве убрать галочки рядом с теми приложениями, которые не захочет загружать. В Минцифры не сообщали о программах, которые будут в обязательном порядке установлены «по дефолту», то есть, скорее всего, пользователи, при желании, смогут отказаться от всего списка отечественного софта.

Цифровой протекционизм

То, что поставило Apple перед существенной дилеммой, совсем не волновало разработчиков второго самого популярного программного обеспечения для смартфонов. Google не производит большую часть приложений для Android и напрямую не контролирует, какой софт установлен заранее на каждом устройстве. В некоторых смартфонах на Android и до этого были по умолчанию загружены российские приложения, например «Госуслуги». Теперь на iOS они тоже появятся, наряду с Mir Pay, продуктами Яндекса, Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома», «Первого канала» и другими. Список приложений варьируется — все зависит от конкретного устройства.

«Яндекс и Mail.ru Group полностью связаны и сотрудничают с правительством РФ. Правительство, в свою очередь подобными действиями осуществляет политику протекционизма, лоббируя, с одной стороны, интересы отечественных компаний, а с другой, обеспечивая безопасность государства», — объясняет мотивы властей Олег Долгицкий, специалист по государственному муниципальному управлению.

Денис Бурлаков тоже считает, что такое решение направлено на развитие отечественного рынка. По его мнению, конкурировать с зарубежными коллегами российским компаниям, даже на внутреннем рынке, довольно сложно из-за агрессивного маркетинга иностранных фирм, их больших бюджетов и широких возможностей. «Предустановка российского ПО на смартфоны — адекватный способ поддержать отечественных разработчиков, которые делают действительно хороший продукт. Ну и, конечно, нельзя отрицать, что здесь есть и политический подтекст: в условиях информационной войны, со стороны России было бы странно не отвечать на внешние выпады», — говорит Бурлаков.

Такой ход правительства РФ вписывается в направление политического курса, когда дело касается технологий. Законопроект об изоляции Рунета также направлен на развитие внутреннего рынка и укрепления суверенитета государства. «[Этот закон] определяет правила маршрутизации трафика, создает возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи», —объясняет Олег Долгицкий. «Предустановка софта Mail.ru Group и Яндекса также переориентирует пользователя на отечественные сервисы, а это значит, что трафик будет идти по серверам наших компаний», — отмечает он.

Не первый прецедент

Уступки для правительства РФ — безусловно новый рубеж, но опыт подобных послаблений в индивидуальном порядке у Кремниевого гиганта все же есть. В Китае Apple согласилась использовать местного облачного провайдера для хранения данных iCloud и ключей шифрования. Apple также удаляет приложения из своей китайской версии App Store по требованию правительства этой страны.

Помощник декана по связам с общественностью МГУ Ангелина Донцова рассказала, что на моделях iPhone, продаваемых в Японии и Южной Кореи, нельзя отключить звук затвора камеры, даже на беззвучном режиме. «Это связано с необходимостью бороться с любителями скрытной фотографии, особенно в набитом людьми общественном транспорте», — объяснила она.

На уступки Apple пошли и в ОАЭ. Там на устройствах iPhone нет функции FaceTime. «На территории страны запрещено использование приложений для аудио- и видеозвонков», - говорит Ангелина Донцова. «Нельзя просто взять и позвонить через WhatsApp, например».

Денис Бурлаков рассказал о последних прецедентах. Так, французике власти запретили продавать iPhone без наушников в комплекте, хотя Apple убрала их из коробки в остальных странах. А правительство Бразилии оштрафовало компанию почти на $2 млн, потребовав вернуть в комплект зарядное устройство, от которого Apple отказалась с выходом iPhone 12. «Свое решение по этому поводу американский производитель пока не озвучил, но есть все основания полагать, что в скором времени на бразильском рынке появятся яблочные гаджеты с зарядными блоками. Это абсолютно нормальная реакция компании, цель которой расти и получать прибыль», — говорит Бурлаков.

Так что у Apple в самом деле богатая история компромиссов. Для них, по-видимому, доход важнее верности собственным убеждениям — не просто так Кремниевый гигант стал первой триллионной компанией на Западе. В данной ситуации Apple могла бы просто согласиться на предварительную установку в России любых приложений без возможности выбора, но компания также могла бы и занять радикальную позицию против любого вмешательства. Вместо этого Apple нашла золотую середину, обозначив новый виток развития своих международных отношений.

«Согласие с требованием о предустановке приложений страны — это совершенно точно прецедент для Apple. Он показывает всему миру, что это возможно, поэтому в ближайшие годы мы можем увидеть аналогичные требования к компании от правительств других стран», — считает Алексей Рыбаков.