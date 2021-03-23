Бывшему главе МВФ грозит 70 лет тюрьмы

Специальная прокуратура Испании по борьбе с коррупцией и организованной преступностью потребовала 70 лет тюремного заключения для Родриго Рато за 11 преступлений против Государственного казначейства, отмыванияе денег, коррупцию и фальсификацию документов, сообщает испанская газета El Pais.

В обвинении прокуратуры указано, что бывший вице-премьер правительства скрывал активы из казны начиная с 1999 года через различные компании, включая Irish Red Rose Investment, Panamanian Red Rose Finantial и Westcastle Corporation и британскую Vivaway Limited. С этими компаниями Рато якобы осуществлял непрерывную финансово-инвестиционную деятельность через множество банковских счетов, открытых на Багамах, в Швейцарии, Люксембурге, Великобритании и Монако в рамках операций, неизвестных Государственному казначейству Испании. Анализ представленной документации позволил выявить незаконное увеличение капитала в период с 2005 по 2015 год на общую сумму более 15,6 миллиона евро, а общая сумма неуплаченных налогов составляет 8 586 121 евро.

В 2012 году Рато воспользовался налоговой амнистией и объявил, что он является владельцем Red Rose Finantial, но не упомянул другие компании.

В феврале 2017 года Рато был приговорён к 4,5 годам тюремного заключения за хищения средств в деле о «чёрных кредитных картах», а в феврале 2021 года был условно-досрочно освобожден.

С 1996 по 2004 год Родриго Рато занимал пост вице-премьера и министра экономики Испании.

С 2004 по 2007 год Рато занимал должность директора-распорядителя МВФ.