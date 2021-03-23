День, когда привился Путин

Личным примером

Решение Владимира Путина сделать прививку будет иметь позитивные последствия не только для него лично, но и для процесса вакцинации населения России. Об этом во вторник заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данное президентом накануне обещание пройти вакцинацию в тот же день.

В Кремле надеются, что темпы вакцинации возрастут после того, как это сделает глава государства.

«Президент принял решение о вакцинации, поэтому здесь процесс идет своим чередом. Мы рассчитываем, что темпы вакцинации будут ускоряться», — сказал Песков журналистам, добавив, что насильно заставлять граждан вакцинироваться никто не собирается.

Песков не стал рассказывать, какая именно из трех имеющихся в распоряжении вакцин (Спутник V, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак») будет использована для прививки Путину, дабы не выделять ее по сравнению с двумя другими, также, по выражению пресс-секретаря, «абсолютно надежными и эффективными».

Некоторые наблюдатели связывают публичное заявление президента с тем, что начавшаяся в январе массовая вакцинация идет не таким быстрыми темпами, как того хотели бы власти России. В Москве вакцинация для отдельных профессиональных групп началась 4 декабря 2020 года, а к середине декабря вакцину, по утверждениям Минздрава, завезли в большинство регионов России. Но и месяц спустя, 13 января, Путин подстегивал правительство переходить к массовой вакцинации россиян.

Как стало известно прямо перед публикацией этой статьи, российский президент сделал прививку и, как сообщил его пресс-секретарь, «чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день».

Согласно опросам, около половины россиян возражают против прививок — каких бы то ни было в принципе, не только от Covid-19. Поэтому предполагается, что в стране, где и чиновники, и многие граждане видят в главе государства «ролевую модель», вакцинация Владимира Путина способна серьезно ослабить вакцинофобию у значительной части населения. Как результат, в пустующие сейчас во многих местах пункты вакцинации

выстроятся очереди желающих внести свою лепту в коллективный иммунитет (для возникновения такового требуется не менее 60 процентов невосприимчивых к вирусу людей в данной популяции).

Об этом, в частности, говорит и Песков: «Мы действительно рассчитываем на то, что как можно больше людей примет добровольное решение о вакцинации».

Вовремя

Однако, на пути вакцинации граждане сталкиваются и с объективными трудностями. «Если в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов вакцин достаточно, чтобы граждане могли ее получить в течение суток-двух, то в других регионах приходится ожидать неделями», — пишет журнал «Эксперт» в статье «Даешь вакцинацию! Вовремя».

Журнал обращает внимание на то, что министр здравоохранения Михаил Мурашко недавно отметил как благополучные в части организации прививочной кампании лишь несколько регионов — Красноярский и Пермский края, Кировскую, Оренбургскую, Волгоградскую и Курганскую области, а также Калининград.

С этой точки зрения, в такой ситуации президенту прививаться раньше, чем это можно будет сделать в самой отдаленной точке страны, казалось бы, преждевременно. Но вот руководитель Высшей школы управления здравоохранением Гузель Улумбекова уверена: «Без массированной пропаганды мы все-таки рискуем провалить прививочную кампанию». Она ссылается на опыт США, где, по её словам, вакцинировали четверть населения страны и наблюдают спад интереса к вакцинации, цитирует Улумбекову журнал «Эксперт».

Со ссылкой на данные портала «Стопкоронавирус» издание отмечает, что на 18 марта в России от COVID-19 было привито 8 млн 302 тыс. 446 человек, или около 6,9% взрослого населения, чего пока явно недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

Послание и выборы требуют здоровья

В Кремле прививку президента «вписывают» и в политический календарь. Говоря о том, почему именно сейчас Путин решил сделать вакцинироваться, его пресс-секретарь напомнил, как на недавней встрече с главными редакторами глава государства сообщил, что «в начале осени ему нужно

быть в обычном активном состоянии с точки зрения перемещений и с точки зрения неограниченного режима общения с людьми с учетом того, что в сентябре будут думские выборы и так далее, что нужно прийти к этому моменту таким образом, чтобы сохранялся на необходимом уровне иммунитет».

Есть и ближайшее по срокам политическое событие — послание Федеральному Собранию, о начале работы над которым Владимир Путин объявил неделей раньше.

Значимость ежегодного послания президента требует его оглашения в очном формате. Кремль уже объявил, что никаких зачитываний послания по видеосвязи не будет. А значит, докладчик и тысячная аудитория должны быть взаимно безопасны с инфекционной точки зрения. Владимир Путин приобретет максимальный послепрививочный иммунитет к 5 мая.

На вопрос о том, покажут ли процедуру постановки президенту вакцины по телевизору, Песков ответил отрицательно, призвав прессу верить на слово тому, что объявит Кремль о вакцинации президента.

«Президенту, если говорить по-простому, вообще нет никакой необходимости кому-то что бы то ни было доказывать. Прививаться перед телекамерами, превращать это в реалити-шоу вообще унизительно, — комментирует эту ситуацию эксперт факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин. — Не будет же он демонстрировать парламентариям сертификат о вакцинации! Таким “сертификатом” является заявление Дмитрий Пескова. Кто рискнет поставить его под сомнение?»

Всемирная инициатива

Если для каждого конкретного гражданина вакцинация — его личное (в определенной степени) дело, то для главы государства, несмотря на непубличность процедуры, тот же самый поступок — это послание urbi et orbi, городу и миру. Понедельничный месседж Владимира Путина может существенно повлиять и на отношение к российским вакцинам в мире — при том, что российская вакцина уже и так популярна.

«Эта вакцина настолько востребована, что у нас пока производство не справляется с удовлетворением зарубежных нужд, у нас добрая половина стран требует гораздо большее количество, чем мы можем произвести, поэтому мы сейчас налаживаем со многими странами совместное производство и готовы передавать соответствующие технологии, в отличие от других производителей», — сказал во вторник спикер Кремля.

Однако на официальном уровне в ЕС с признанием «Спутника V» откровенно медлят, а то и вовсе заявляют, что российский препарат там вовсе не нужен, что явно входит в противоречие с развитием эпидемиологической ситуации в ряде стран.

Президент тоже человек

Но все же президент не только функция, но и человек. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников убежден в том, что, хотя вакцинация президента воспринимается как вопрос политический, важнее то, что речь идет о здоровье главы государства.

«Надо было как минимум дождаться надежной статистики по результатам применения вакцин. Предвыборная кампания, ежегодное послание при определении сроков вакцинации играют вторичную роль, если вообще хоть какую-то. При необходимости всегда можно было бы создать поводы, чтобы сдвинуть сроки и послания, и даже выборов без того, чтобы рисковать здоровьем президента», — считает политолог.

Следует добавить, что и на официальном уровне сроки прививки Владимира Путина от коронавируса связали с ранее сделанными прививками от гриппа и других инфекций.