День, когда привился Путин
Президент Владимир Путин намерен во вторник, 23 марта сделать прививку российской вакциной против коронавируса. В Кремле надеются, что после того, как глава государства исполнит свое намерение, темпы вакцинации возрастут. Видимо, сейчас для этого как раз наступило время
Личным примером
Решение Владимира Путина сделать прививку будет иметь позитивные последствия не только для него лично, но и для процесса вакцинации населения России. Об этом во вторник заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данное президентом накануне обещание пройти вакцинацию в тот же день.
В Кремле надеются, что темпы вакцинации возрастут после того, как это сделает глава государства.
«Президент принял решение о вакцинации, поэтому здесь процесс идет своим чередом. Мы рассчитываем, что темпы вакцинации будут ускоряться», — сказал Песков журналистам, добавив, что насильно заставлять граждан вакцинироваться никто не собирается.
Песков не стал рассказывать, какая именно из трех имеющихся в распоряжении вакцин (Спутник V, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак») будет использована для прививки Путину, дабы не выделять ее по сравнению с двумя другими, также, по выражению пресс-секретаря, «абсолютно надежными и эффективными».
Некоторые наблюдатели связывают публичное заявление президента с тем, что начавшаяся в январе массовая вакцинация идет не таким быстрыми темпами, как того хотели бы власти России. В Москве вакцинация для отдельных профессиональных групп началась 4 декабря 2020 года, а к середине декабря вакцину, по утверждениям Минздрава, завезли в большинство регионов России. Но и месяц спустя, 13 января, Путин подстегивал правительство переходить к массовой вакцинации россиян.
Как стало известно прямо перед публикацией этой статьи, российский президент сделал прививку и, как сообщил его пресс-секретарь, «чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день».
Согласно опросам, около половины россиян возражают против прививок — каких бы то ни было в принципе, не только от Covid-19. Поэтому предполагается, что в стране, где и чиновники, и многие граждане видят в главе государства «ролевую модель», вакцинация Владимира Путина способна серьезно ослабить вакцинофобию у значительной части населения. Как результат, в пустующие сейчас во многих местах пункты вакцинации
выстроятся очереди желающих внести свою лепту в коллективный иммунитет (для возникновения такового требуется не менее 60 процентов невосприимчивых к вирусу людей в данной популяции).
Об этом, в частности, говорит и Песков: «Мы действительно рассчитываем на то, что как можно больше людей примет добровольное решение о вакцинации».
Вовремя
Однако, на пути вакцинации граждане сталкиваются и с объективными трудностями. «Если в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов вакцин достаточно, чтобы граждане могли ее получить в течение суток-двух, то в других регионах приходится ожидать неделями», — пишет журнал «Эксперт» в статье «Даешь вакцинацию! Вовремя».
Журнал обращает внимание на то, что министр здравоохранения Михаил Мурашко недавно отметил как благополучные в части организации прививочной кампании лишь несколько регионов — Красноярский и Пермский края, Кировскую, Оренбургскую, Волгоградскую и Курганскую области, а также Калининград.
С этой точки зрения, в такой ситуации президенту прививаться раньше, чем это можно будет сделать в самой отдаленной точке страны, казалось бы, преждевременно. Но вот руководитель Высшей школы управления здравоохранением Гузель Улумбекова уверена: «Без массированной пропаганды мы все-таки рискуем провалить прививочную кампанию». Она ссылается на опыт США, где, по её словам, вакцинировали четверть населения страны и наблюдают спад интереса к вакцинации, цитирует Улумбекову журнал «Эксперт».
Со ссылкой на данные портала «Стопкоронавирус» издание отмечает, что на 18 марта в России от COVID-19 было привито 8 млн 302 тыс. 446 человек, или около 6,9% взрослого населения, чего пока явно недостаточно для формирования коллективного иммунитета.
Послание и выборы требуют здоровья
В Кремле прививку президента «вписывают» и в политический календарь. Говоря о том, почему именно сейчас Путин решил сделать вакцинироваться, его пресс-секретарь напомнил, как на недавней встрече с главными редакторами глава государства сообщил, что «в начале осени ему нужно
быть в обычном активном состоянии с точки зрения перемещений и с точки зрения неограниченного режима общения с людьми с учетом того, что в сентябре будут думские выборы и так далее, что нужно прийти к этому моменту таким образом, чтобы сохранялся на необходимом уровне иммунитет».
Есть и ближайшее по срокам политическое событие — послание Федеральному Собранию, о начале работы над которым Владимир Путин объявил неделей раньше.
Значимость ежегодного послания президента требует его оглашения в очном формате. Кремль уже объявил, что никаких зачитываний послания по видеосвязи не будет. А значит, докладчик и тысячная аудитория должны быть взаимно безопасны с инфекционной точки зрения. Владимир Путин приобретет максимальный послепрививочный иммунитет к 5 мая.
На вопрос о том, покажут ли процедуру постановки президенту вакцины по телевизору, Песков ответил отрицательно, призвав прессу верить на слово тому, что объявит Кремль о вакцинации президента.
«Президенту, если говорить по-простому, вообще нет никакой необходимости кому-то что бы то ни было доказывать. Прививаться перед телекамерами, превращать это в реалити-шоу вообще унизительно, — комментирует эту ситуацию эксперт факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин. — Не будет же он демонстрировать парламентариям сертификат о вакцинации! Таким “сертификатом” является заявление Дмитрий Пескова. Кто рискнет поставить его под сомнение?»
Всемирная инициатива
Если для каждого конкретного гражданина вакцинация — его личное (в определенной степени) дело, то для главы государства, несмотря на непубличность процедуры, тот же самый поступок — это послание urbi et orbi, городу и миру. Понедельничный месседж Владимира Путина может существенно повлиять и на отношение к российским вакцинам в мире — при том, что российская вакцина уже и так популярна.
«Эта вакцина настолько востребована, что у нас пока производство не справляется с удовлетворением зарубежных нужд, у нас добрая половина стран требует гораздо большее количество, чем мы можем произвести, поэтому мы сейчас налаживаем со многими странами совместное производство и готовы передавать соответствующие технологии, в отличие от других производителей», — сказал во вторник спикер Кремля.
Однако на официальном уровне в ЕС с признанием «Спутника V» откровенно медлят, а то и вовсе заявляют, что российский препарат там вовсе не нужен, что явно входит в противоречие с развитием эпидемиологической ситуации в ряде стран.
Президент тоже человек
Но все же президент не только функция, но и человек. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников убежден в том, что, хотя вакцинация президента воспринимается как вопрос политический, важнее то, что речь идет о здоровье главы государства.
«Надо было как минимум дождаться надежной статистики по результатам применения вакцин. Предвыборная кампания, ежегодное послание при определении сроков вакцинации играют вторичную роль, если вообще хоть какую-то. При необходимости всегда можно было бы создать поводы, чтобы сдвинуть сроки и послания, и даже выборов без того, чтобы рисковать здоровьем президента», — считает политолог.
Следует добавить, что и на официальном уровне сроки прививки Владимира Путина от коронавируса связали с ранее сделанными прививками от гриппа и других инфекций.