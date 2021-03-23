Экспортные продажи Московского эндокринного завода достигли рекордного значения за 5 лет

Экспорт «Московского эндокринного завода» по итогам 2020 года относительно 2019 года увеличился в 2,7 раза. Об сообщил пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы со ссылкой на главу департамента Александра Прохорова.

«Москва – один из главных центров фармацевтической промышленности страны. Если смотреть по объемам отгрузки товаров, то на долю столичных производств приходится более четверти от общероссийских объемов. Всего в фармацевтической отрасли в Москве работают около 30 крупных и средних предприятий. Производители активно развивают экспорт лекарственных средств – по итогам 2020 года поставки за рубеж составили 311,22 млн долларов, что на 32,3% превышает итоги 2019 года. Один из ключевых экспортеров в этом сегменте – Московский эндокринный завод», – отметил глава ведомства.

По итогам 2020 года Москва занимает первое место среди остальных субъектов России по уровню экспорта лекарственных средств. По данным Центра поддержки и развития экспорта «Моспром», покупателями лекарственных средств от столичных компаний стали 105 стран мира, при этом лидером стал Узбекистан, закупив продукции на 45,45 млн долларов.

«Продукция ФГУП «Московский эндокринный завод» - Эндофарм, подведомственного Минпромторгу России, экспортируется в 13 стран мира. Основными потребителями экспортной продукции предприятия традиционно являются страны ЕАЭС, СНГ, Ближнего Востока. С 2019 года продукция вышла на европейские рынки. На протяжении последних пяти лет объемы экспорта продукции растут и на текущий момент достигли рекордного значения. Прирост экспортных продаж по отношению к 2016 году составил 28%», - сообщил начальник отдела внешнеэкономической деятельности Олег Речкин.

По его словам, доля экспорта в структуре общих продаж лекарственных препаратов «Эндофарм» также показывает рост: по сравнению с предыдущим годом этот показатель удвоился.

«Московский эндокринный завод» прогнозирует в 2021 году дальнейший рост экспорта: основными драйверами роста станут новые лекарственные препараты, проходящие процедуру государственной регистрации на территории зарубежных стран, включая современные неинвазивные формы анальгетиков центрального действия. Также ведутся переговоры о расширении рынка сбыта с партнерами из стран Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, рассказали в компании.