Ford в 2022 году планирует запустить в России серийное производство электрогрузовиков

Компания Ford в 2022 году намерена начать серийное производство в России электрического фургона Ford Transit, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на компанию «Соллерс», владеющую совместным с Ford автопроизводством «Соллерс Форд». В корпорации сообщили, что производство будет запущено в одно время с основной дизельной платформой грузовика. Об объемах производства пока не сообщается, поскольку Ford планирует изучить спрос на электрогрузовик со стороны e-commerce в Москве и городах-миллионниках, таких как Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Подобный транспорт для бизнеса может стать выгодней традиционных дизельных грузовиков, позволив сократить расходы на операционный лизинг до 15–20% платежей при условии низких ставок финансирования (3–5% в Европе), отметили в «Соллерс». В компании предлагают властям крупных городов предоставить электрическим грузовикам доступ в центр городов без ограничений, разрешить движение по выделенным полосам и бесплатный проезд по платным участкам дорог для повышения популярности данного вида транспорта. Зарядные станции для такого транспорта необходимо разместить на стоянках грузового транспорта вдоль окружных дорог и при въездах в город.

По мнению «Соллерс», электрогрузовики следует включить в льготную программу по операционному лизингу «Доступная аренда», повысив скидку на автомобили с 25% до 35%.

Российская инжиниринговая компания Drive Electro намерена в текущем году запустить в серийное производство аккумуляторы для электротранспорта и электрогрузовики на шасси КамАЗ-5325, сообщали ранее «Ведомости».

