ГАЗ представил новую спецтехнику на базе «Валдая NEXT»

На Международной выставке для хлебопекарного и кондитерского рынков «Modern Bakery Moscow 2021», которая проходит в Экспоцентре в Москве с 23 до 26 марта, Горьковский автозавод представил рефрижератор на базе среднетоннажного грузовика «Валдай NEXT». Фургон с холодильно-отопительной установкой и усиленной теплоизоляцией предназначен для перевозки продуктов в температурном режиме от -20 до +12оС. Наружное и внутреннее покрытия фургона изготовлены из армированного пластика, в качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол толщиной 80 мм. Площадь кузова позволяет разместить восемь стандартных европаллет.

Фургон-рефрижератор – это первый образец техники со специальными надстройками, изготовленной на шасси грузового автомобиля «Валдай NEXT», производство которого началось в феврале 2021 года. Применение бескапотной кабины позволило уменьшить габариты автомобиля, увеличить объем доступного грузового пространства, обеспечить высокую маневренность и минимальный радиус разворота. Применение хорошо известного в России дизельного двигателя Cummins ISF 2.8 в сочетании с новой 6-ступенчатой коробкой передач, а также элементов трансмиссии от более тяжелых версий среднетоннажников ГАЗ позволило создать эффективный и экономичный грузовик с большим запасом прочности и высоким ресурсом, рассчитанный на интенсивную эксплуатацию. Минимальный радиус разворота автомобиля – 6,2 м.

Также ГАЗ представил на выставке мобильную автолавку, созданную на базе автобуса «ГАЗель NEXT Citiline». Фудтрак предназначен как для организации мобильной торговли, так и для размещения точки фастфуда или кафе-кондитерской. Эргономичный и вместительный магазин на колесах оснащается всем необходимым для продуктивной работы и комфортного пребывания в нем персонала.

Автомобиль оборудован двумя инвенторными генераторами общей мощностью 6 кВт, автономной отопительной системой, возможностью подключения к внешнему электропитанию. Кухонное оборудование включает в себя жарочную поверхность, фритюрницу, печь СВЧ, тостер, кофемашину, охлаждаемый стол, печь-мангал, а также мойку с емкостями для воды. Время автономной работы – до 8 часов. Два больших LED-экрана, которые поднимаются над крышей машины, придают автолавке необычный внешний вид и являются эффективными рекламными носителями.

Горьковский автозавод первым среди крупных российских автопроизводителей начал заниматься созданием автомобилей для мобильной торговли. За прошедшие пять лет компания накопила большой опыт создания и обслуживания подобной техники, сформировала пул партнеров, специализирующихся на изготовлении торговых модулей, установке оборудования, развитии мобильного бизнеса и консалтинговых услугах. Сегодня ГАЗ предлагает четыре базовые комплектации автомобилей для мобильной торговли, на базе которых существует около 1000 модификаций, изготавливаемых под заказ конкретного бизнеса.