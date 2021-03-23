Госрасходы России стали рекордными с начала 90-ых

Расходы консолидированного бюджета России в 2020 г. стали рекордными в постоянных ценах с начала 1990-х годов, пишет РБК, ссылаясь на экспертную оценку ведущего научного сотрудника Центра развития НИУ ВШЭ Андрея Чернявского.

В ходе исследования специалист принял во внимание расходы федерального бюджета, бюджетов регионов и муниципалитетов и трех внебюджетных государственных фондов. Счетная палата сообщает, что за прошлый год расходы федерального центра выросли на 25% в годовом выражении из-за дополнительных антикризисных трат правительства в размере 2,9 трлн руб.

Также из-за роста расходов на здравоохранение выросли консолидированные бюджеты регионов не менее чем на 15%. Таким образом, в общей сложности госрасходы РФ в прошлом году составили 42,15 трлн руб., из которых 54% пришлось на траты из федерального бюджета. В 2019 году этот показатель составлял 49%.

Если считать в отношении ВВП, то госрасходы России в 2020 году составили 39,5% – почти на 5 п.п. больше, чем в период 2011-2019 г. Для сравнения в кризисном 2009 году был зарегистрирован более высокий показатель в истории РФ - 41,4% ВВП.

Аналитики прогнозирую в текущем году постепенное снижение госрасходов благодаря увеличению экономической активности. Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров в беседе с РБК рассказал, что для современного момента в стране ведется довольно жесткая фискальная политика, которая обуславливает не очень высокие бюджетные расходы.

