Холдинг «КРЭТ» запустит серийное производство ультрабыстрых зарядных станций для общественного электротранспорта

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Госкорпорации Ростех при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) запустит первое в России серийное производство ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) для общественного электротранспорта. Новые УБЗС можно использовать для зарядки электробусов и электромобилей. Полная зарядка батареи электробуса с использованием новой зарядной станции занимает всего 24 минуты. В рамках проекта также будет запущено производство двупостовых электро-зарядных станций, способных заряжать батареи двух электромобилей одновременно. Основными потребителями продукции станут городские транспортные компании и частные владельцы электромобилей. По производительности они более чем в 10 раз превосходят аналоги, представленные на российском рынке. Устройства отличаются повышенной скоростью работы, их стоимость на 20% ниже импортных аналогов. Общий бюджет проекта превысит 295 млн рублей.

«Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил «Государственному рязанскому приборному заводу» (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) заем на 225 млн рублей по специальной программе «Конверсия» для диверсификации производства предприятиями ОПК. С помощью займа ФРП завод начнет выпускать высокотехнологичную гражданскую продукцию – ультрабыстрые зарядные станции для электротранспорта», – сообщил директор ФРП Роман Петруца.

Срок службы электрозарядных станций КРЭТ составляет 15 лет. Корпус электрозарядных станций выполнен в уличном антивандальном исполнении, оснащен системами принудительной вентиляции и пожаротушения, блокировкой от несанкционированного доступа. Дополнительно предусмотрена защита от импульсных перенапряжений, грозозащита, контроль целостности изоляции.

Справка: Концерн КРЭТ – это крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.