Компания Kastamonu запустила новую линию по производству ламината в Татарстане

Старт состоялся в марте 2021 года. Благодаря открытию третьей линии совокупный объем выпускаемого предприятием ламината составит 45 млн кв. метров в год. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Несмотря на охватившую мир пандемию и сложную экономическую ситуацию, мы решили инвестировать в расширение производства. В рекордно короткие сроки за 4 месяца мы смогли закупить необходимое оборудование, доставить его на завод и запустили производство конечного продукта. Старт третьей производственной линии состоялся в марте 2021 года. Благодаря открытию новой линии совокупный объем выпускаемого предприятием ламината составит 45 млн кв. метров в год. Мы сможем существенно расширить географию поставок по России, кроме того, есть планы по включению новых стран в экспортные поставки», – заявил генеральный директор Kastamonu Россия Али Кылыч.

предоставлено пресс-службой компании

Завод Kastamonu в Елабуге (Татарстан)

Эксперты компании ожидают, что доля Kastamonu в сегменте ламинированных напольных покрытий на российском рынке превысит 30%. Увеличение объема продукции позволит удовлетворить рыночный спрос и запросы дистрибьюторов компании. Расширение производства также позволит в целом увеличить объем продукции на рынке деревообработки РФ и значительно повысит долю импортозамещения.

На новой линии завода Kastamonu будет выпускаться ламинат самых востребованных классов износоустойчивости – 31-го, 32-го, 33-го и высшего — 34-го. Ранее этих классы не входили в продуктовый портфель компании. Третья производственная линия завода оснащена оборудованием немецкой компании HOMAG — мирового лидера производственных решений для мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

предоставлено пресс-службой компании

Транспортировка ламината на участок контроля качества

Расширение объемов производства значительно усилит позиции и повысит конкурентоспособность компании на рынке деревообрабатывающей отрасли России. Сейчас предприятие сотрудничает с крупнейшими застройщиками, федеральными и региональными торговыми сетями и дистрибьюторами, а также участвует в реализации различных строительных проектов, в том числе программы реновации в Москве. На протяжении многих лет компания регулярно поддерживает экологические инициативы и участвует в природоохранных мероприятиях, сотрудничает с WWF России и Лесным попечительским советом (FSC).

предоставлено пресс-службой компании

Выход готового ламината

Завод Kastamonu по выпуску плит из древесной стружки (МДФ и ХДФ) и ламинированных напольных покрытий открылся в Татарстане в 2014 году. За время работы предприятие, расположенное в Елабуге, инвестировало в регион более 771,8 млн. долларов, что делает его крупнейшим турецким инвестором республики и вторым среди резидентов ОЭЗ «Алабуга». Компания выпускает ламинат с 31-го по 33-й класс износоустойчивости и различные виды МДФ-плит, включая влагостойкие и огнестойкие. На сегодняшний день мощность производства Kastamonu составляет 1,05 млн куб. метров плит МДФ и 45 млн кв. метров ламината в год. Ламинированные напольные покрытия поставляются в 27 стран Европы, Азии и Латинской Америки.