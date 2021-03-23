Коварная лира и нефть потянули за собой рубль

Над рублем сгустились тучи

Увольнение главы турецкого ЦБ Наджи Агбала стало причиной резкого обвала лиры на валютном рынке: она потеряла за торговую сессию 21 марта 17% по отношению к доллару. Главный банкир был уволен за слишком резкое, по мнению президента Турции Эрдогана, повышение на прошлой процентной ставки сразу на два пункта — до 19% с 17%.

И хотя в целом аналитики называют это «чисто локальной историей», отреагировали на такую волатильность лиры и многие другие валюты emerging markets. Например, курс рубля на 19.15 мск 22 марта 2021 года упал к доллару на 80 копеек, до 74,92 рубля, а к евро — на 1,16 рубля, до 89,38 рубля.

Утром 23 марта ситуация для рубля начала складываться еще более серьезной: курс евро на торгах Московской биржи поднялся выше 90 рублей, курс доллара —до 75,66 рубля (11.59 мск).

По сути, инвесторы пошли на поводу общей нервозности на рынках, потому что сильных факторов для снижения рубля в целом не было: налоговый период, когда экспортеры покупают рубли для выплат в бюджет, поддерживает спрос на них.

Впрочем, негатива добавила подешевевшая нефть: на фоне опасений в отношении темпов вакцинации в Европе и, соответственно, вероятности слабого восстановления европейской экономики стоимость майских фьючерсов на нефть Brent упала на 1,01%, до 63,97 за баррель. Фьючерсы на WTI подешевели на 1,02%, опустившись до 60,93 за баррель.

В самом деле, соглашается главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, неверно говорить о том, что снижение рубля явилось следствием лишь падения турецкой лиры. Первопричиной слабости рубля является плохое состояние российской экономики, в том числе снижение положительного сальдо торгового баланса, говорит он. Вчера совокупность негативных факторов привела к сильному падению российской валюты, продолжающемуся и сегодня.

Кроме турецкой лиры, действительно негативный вклад внесла нефть, завершившая восходящий тренд и рухнувшая в прошлый четверг на 7%, с угрозой дальнейшего удешевления. Нарастают и санкционные риски, в том числе после резких заявлений Джо Байдена на прошлой неделе растет вероятность введения по-настоящему жестких и болезненных для России мер. Так, вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не исключает возможности отключения российских банков от SWIFT.

Наконец, сказал свою роль технический фактор, продолжает Алексей Антонов. В начале прошлой недели пара доллар-рубль неудачно тестировала сильную поддержку уровня в 73, закрепиться под которым не удалось. Поэтому спекулянты погнали пару вверх, а усиление негатива позволило пробить сопротивление на уровне 74,7, после чего началось закрытие коротких позиций по паре доллар-рубль. Теперь следующей целью девальвации рубля является отметка 76, пробой которой отправит пару в район 78-ми.

Шеф, все пропало!

Падение курса российской валюты только началось, дает тревожный прогноз старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. Он также признает, что факторы негативной динамики для рубля остаются прежними, упоминая, в частности, про покупки иностранной валюты Минфином на 6,7 млрд рублей в день до 6 апреля 2021 года.

Эксперт прогнозирует достижение рублем отметок 76-78 за доллар и 91-92 в достаточно скором будущем, ставя движением курса в зависимость от общей ситуации на глобальных рынках, а также от того, когда будут объявлены новые санкции США. Влияние падения турецкой лиры на другие валюты стран с развивающимися экономиками, включая Россию, а также Мексику и ЮАР, он считает незначительным.

Иной вопрос в том, что что повышение процентной ставки турецким регулятором с 17% до 19%, из-за которого Наджи Агбала и сняли с поста, это не исключительно турецкая история, полагает эксперт. Мы видим, говорит он, что к аналогичным действиям уже прибегают и ЦБ Бразилии, и Банк России. Причина этого — инфляционная волна и рост ставок на долговом рынке, эти факторы дестабилизируют ситуацию в финансовых системах развивающихся экономик, и скоро начнут дестабилизировать в развитых.

Настроения на финансовых рынках сегодня преимущественно негативные, указывает Александр Розман. Фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы снижаются на 0,2-0,4%, цены на нефть падают на 1,1%.