Курс доллара: рублю предрекли крутое пике

Новую рабочую неделю курс рубля начал с обрушения к основным резервным мировым валютам.



Стартовав утром с 74,37 в паре с «американцем» и с 88,39 в паре с «европейцем», к закрытию основной торговой сессии наша валюта очень солидно просела.

По данным на 19:00 мск, на Московской бирже курс доллара составлял 75,015 руб., что на 90 коп. дороже чем было на закрытии пятницы.



Евро в это время торговался по 89,53 руб., прибавив 1,08 руб. Таким образом, доллар поднялся выше 75,00 впервые с 22 февраля, а евро – выше 89,00 впервые с 5 марта.

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Прогноз курса рубля, мнения экспертов и аналитиков

Как отметил Дмитрий Бабин из БКС, открывшись вчера вниз на негативном внешнем фоне, курс рубль позже предпринял несколько коррекционных попыток, но затем продолжил снижаться из-за ухудшения ситуации на глобальных площадках.

«В начале вчерашнего дня мировые рынки и котировки на «чёрное золото» сдавали позиции, реагируя на обвал турецкой лиры, спровоцированный неожиданной сменой главы регулятора этой страны. Кроме того, ухудшение ситуации с пандемией в странах Старого Света, вынуждающее возвращать часть ограничений, сохраняет опасения инвесторов относительно скорости решения проблемы с коронавирусом и восстановления глобальной экономики», – пояснил он.

По мнению аналитика Альфа-банка Джона Волша, на этой неделе давление на российские активы, в том числе на рубль, сохранится. При этом он напомнил, что курс национальной валюты накануне снижался, несмотря на пятничное решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку.

Против рубля, как считает эксперт, в понедельник сыграли мировые цены на нефть, которые ушли в минус из-за проблем с вакцинацией в мире и на фоне ожидания дальнейших ограничений в странах Старого Света в ситуации фактического начала третьей волны пандемии COVID-19. Кроме того, рубль обрушился в обеих парах вслед за другими валютами ЕМ на фоне обвала курса турецкой лиры.

«Также над рублём продолжит довлеть угроза новых антироссийских санкций. В этой связи мы считаем, что курс рубля до конца недели будет находиться под сильным давлением, что приведёт к его дальнейшему ослаблению», – предположили в Альфа-банке.

Рублю предрекли крутое пике

Дмитрий Полевой из «Локо инвест» также считает, что введение более жёстких ограничительных мер со стороны Вашингтона угрожает стабильности курса рубля. Эксперт предположил, что объявление новых санкций можно ждать в ближайшие дни. Однако, как отметил он, очень многое будет зависеть от того, какими они будут.

«Если санкции США ограничатся личными ограничениями и дополнительными мерами против «Северного потока – 2», то ничего страшного не случится, а пара доллар-рубль после краткосрочной волатильности вернётся в коридор 73,00-74,00. Если же санкции ударят по госдолгу или нашу страну, например, отключат от системы SWIFT, то российскую валюту ждёт крутое пике», – сказал он.

Между тем в «Газпромбанке» заявили, что на этой неделе они ждут меньшей поддержки рублю со стороны экспортеров.

«Возросшая волатильность в турецкой лире тоже оказывает влияние на все валюты EM. Давит на валютный рынок и ожидание совместного доклада главы американского Минфина и руководителя Федрезерва США перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, а также решения по ставкам регуляторов ЮАР и Мексики. На этом фоне пара доллар-рубль в ближайшие сессии окажется в пределах 74,00-75,00 руб.», – предположили в «Газпромбанке».

Аналогичного мнения придерживаются в компании «Универ Капитал». По их мнению, курс рубль к доллару на этой неделе будет находиться в коридоре 74,00-75,00, а к евро - в диапазоне 88,00-89,00.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» отметили, что на старте этой недели все валюты сегмента EM, в том числе рубль, снижались из-за падения турецкой лиры, которая рухнула после увольнения главы регулятора этой страны.

На курс рубля оказывают влияние и санкционные риски, которые связаны с жёсткими заявлениями Джо Байдена. Кроме того, против рубля выступает и дешевеющая нефть.

Среди основных факторов поддержки национальной валюты аналитики банка назвали налоговый период.

«Напомним, на этой неделе в РФ уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы. Более того, в связи с переходом с НДПИ на квартальный НДД в марте спрос на российскую валюту может быть более высоким чем обычно. При отсутствии новостей о санкциях мы ожидаем пару доллар-рубль возле отметки 74,00, а возможно, и ниже. В среднесрочной перспективе она будет находиться в диапазоне 73,50-74,50», – прогнозируют эксперты.