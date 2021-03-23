МИД Турции вызвал посла России из-за обстрелов в Идлибе

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла России в Анкаре Алексея Ерхова из-за обострения ситуации в идлибской зоне деэскалации, сообщают «Известия» со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.

В публикации турецкого издания указывается, что турецкое ведомство обвинило сирийскую армию в гибели пяти мирных жителей при обстреле 21 марта больницы на неподконтрольной Дамаску территории в идлибской зоне деэскалации. Также на них возложена ответственность за атаку на жилой район и стоянку грузовиков в этой зоне, в результате чего, как сообщается, получили ранения семь мирных жителей.

МИД Турции заявил, что эти атаки угрожают стабильности и безопасности в районах, которые обозначены как зоны деэскалации по российско-турецким договоренностям.

Отмечается, что российскому посолу выразили обеспокоенность проблемой безопасности, которая возникла в регионе из-за участившихся атак.

МИД Турции и посольство России в Анкаре пока не предоставили комментариев.

«Известия» напоминают, что накануне в Госдепартаменте США заявили, что в результате якобы нанесенных Россией авиаударов в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб пострадали мирные жители. По утверждению ведомства, в результате обстрела госпиталя несколько человек погибли, а около десяти были ранены.

19 марта, Сирия подверглась минометному обстрелу с территории, подконтрольной вооруженным силам Турции.