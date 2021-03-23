На Таймыре построят нефтяной терминал «Порт бухта Север»

Главгосэкспертиза России одобрила строительство нефтяного терминала «Порт бухта Север» на Таймыре, который будет служить перевалочным пунктом для доставки нефти в порты России, Европы и Азии.

«Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство объектов терминала на восточном берегу Енисейского залива», - сообщается в итоговом релизе на сайте ведомства.

Терминал будет построен на базе таймырского порта Диксон. В первую очередь, через него будет перевозиться нефть с Пайяхских месторождений в порты РФ, Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона по Северному морскому пути. Разработка проекта доверена АО «Ленморниипроект», застройщиком выступает ООО «Таймырнефтегаз-Порт».

Начиная с 2019 года идет работа над проектом по приданию порту Диксон статуса международного для увеличения грузопотока по Северному морскому. С этой целью в бухте Север терминала предусмотрено строительство для отгрузки в данном порту до 25 миллионов тонн нефти в год с Пайяхской группы месторождений, запасы которой на сегодня составляют более одного миллиарда тонн нефти. В месторождения входит проект «Восток Ойл» «Роснефти», глава которой Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о готовности к 2024 году поставить до 30 миллионов тонн нефти по СМП через бухту Север.

