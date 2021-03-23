Песков предложил «поверить на слово», что Путин сделает прививку от COVID

Российский президент Владимир Путин решил не прививаться на камеры от коронавируса, потому что ему «не нравится» публичность в такого рода вопросах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Чиновник заявил, что Путин делает достаточно для популяризации вакцинации. Также он не сообщил, каким именно препаратом привьется президент. Уточняется, что президент получит инъекцию «одной из трех» российских вакцин, но «мы не будем специально говорить какую, все три вакцины абсолютно надежны».

«Президент и так достаточно значительную часть рабочему времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией и производством вакцины», - заявил Песков. Он добавил, что «придется поверить на слово» информации о вакцинации Путина.

«Вам придется верить на слово. Я не могу этого сказать, точно не знаю. Как врач посчитает необходимым, так все и будет сделано», - резюмировал Песков.

Вчера, 22 марта, Путин заявил, что 23 марта до конца дня сделает прививку от коронавируса. Ранее вопрос о вакцинации президента задавался Пескову неоднократно. Сначала чиновник сообщал, что президент не будет делать прививку из-за возраста, позже он заявил, что данная прививка не входит в «прививочный план» Путина.

